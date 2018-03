George RR Martin reveló detalles de su libro "Vientos de invierno"

El escritor de la serie “Juego de Tronos” que se transmite por HBO, George RR Martin, dijo que el próximo libro “The Winds of Winter” (vientos de invierno en español), el sexto libro de la serie, podría salir durante este año.

La revelación se dio luego que un fan de la serie le pidiera, por medio de su blog personal, una “actualización” sobre la historia en la que ha estado trabajando los últimos años y que en un principio tenía planeado lanzar a finales del 2016.

"Te respeto inmensamente y no quiero apresurarte ni que publiques algo con lo que estás satisfecho. Ha pasado un año completo desde que hemos recibido una actualización. Sugeriría que nos des más información... ", escribió el fan. Martin respondió que aún no ha terminado el libro, pero que ha “progresado bastante en él”.



Además, comentó que aún no ha avanzado como había esperado en 2016, pero que cree que durante 2017 estará terminado.

HBO tiene estipulada la llegada de la nueva temporada de “Juego de Tronos” aproximadamente entre junio y septiembre de este año. Esta vendrá recargada de acción, luego que Cersei Lannister (Lena Headey) fue proclamada como la reina de los Siete Reinos.