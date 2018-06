Georgina Cisneros llegó a los 30

Con piñata de la Mujer Maravilla, decoración con el número 30 y todo su equipo de grabación, incluyendo a Stich, Georgina Cisneros festejó un año más de vida al aire y bastante consentida.

“Gigi” como también es conocida lleva siete años trabajando en “Hola El Salvador” de canal 12. “Ha sido mi primer trabajo en la tele, no he cambiado de casa”, dijo en una entrevista con Plus.

Aunque sus compañeros se empeñaron en el festejo, la mayor celebración la tuvo en su casa al lado de su bebé Isaac y esposo. El fin de semana, los detalles continuaron y luciendo un anillo de brillantes escribió:

“Así amanecí, los acepto con confeti lleno de amor una y otra vez les digo a los dos sí. Los amo, gracias soles” y acompañó el mensaje con los hashtag #30 rocks #Bday Love. El primogénito de la pareja ha revolucionado sus vidas, según reveló Cisneros en ocasiones anteriores a Plus.

“Isaac nos vino a sorprender porque justamente tres días antes de saber que yo estaba embarazada, me iba a Tailandia pero realmente fue súper divertido desde que nos dimos cuenta hasta el día de hoy. Todo lo estamos disfrutando... Mi esposo (Moisés Torres) ha sido mi mayor pilar”.