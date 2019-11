Gerardo Munguía presenta "Cuando ya había amor"

"La música es algo que tiene un poder indescriptible para cautivar al ser humano", así describe Gerardo Munguía su pasión por la música, misma que comenzó cuando él tenía tan solo 11 años de edad y jamás dejó de cultivarse para ser cantautor.

"Cuando me fui a estudiar la universidad en Nueva York, forme parte de una banda de funk donde era el vocalista principal. Siempre he estado involucrado de una forma u otra en el ámbito de la música, pero hasta ahora comienzo a escribir material propio", reveló.

"Cuando ya había amor" se titula su más reciente lanzamiento, mismo que está compuesto con total sentimiento. "Esta canción es especial para mi porque es la primera canción compuesta completamente por mí que he producido completamente y que he distribuido en todas las plataformas digitales. La canción la produje con Carlos López de Innova Studio. He trabajado con él desde los 13 años... Crear una buena canción no es nada fácil, una canción alegre y bailable aún mas difícil. Me emociona mucho el hecho que después de tanto trabajo, logré hacer lo que me propuse. Crear una buena canción pegajosa y bailable", dijo sobre el tema grabado en mayo.