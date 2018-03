“Get Out” y “Una mujer fantástica” ganan premios Spirit

"Get Out" obtuvo el premio Spirit como mejor película.

La sensación de terror de Jordan Peele "Get Out" ganó el premio Spirit a la mejor película, mientras que "Una mujer fantástica" del chileno Sebastián Lelio se impuso como mejor cinta internacional. Peele también se llevó el premio del cine independiente al mejor director en la ceremonia, realizada el sábado en una carpa junto a la playa el día antes de los Oscar.

La victoria de "Get Out" le da cierto impulso al filme de cara a los Premios de la Academia, donde compite por el máximo honor. "Una mujer fantástica" también se medirá el hoy en la categoría de mejor cinta en lengua extranjera.

Los galardones para el debut de Peele como director otorga al Spirit, una celebración al cine independiente, algo inusual: un enorme éxito de taquilla. Con un presupuesto de apenas 4,5 millones de dólares, "Get Out" recabó 255 millones de dólares a nivel mundial.

"Nos encontramos justo ahora en el inicio de un renacimiento, en el que las historias de un forastero, las historias de la gente en este cuarto, las mismas historias que los cineastas independientes han venido narrando durante años son honradas y reconocidas y homenajeadas", declaró Peele.

El director Jordan Peele obtuvo el Spirit como mejor director. Foto de Ap

El cineasta y guionista estadounidense recibió el premio a mejor director de manos de Spike Lee, quien según Peele fue quien le abrió las puertas. "No nos equivoquemos", dijo. "Yo no estaría parado aquí de no ser por este hombre".

"Get Out" es apenas la segunda cinta de terror en ganar el premio a la mejor película en el premio Spirit. La otra fue "Black Swan", de 2010. Muchos de los favoritos al Oscar también ganaron el sábado, incluidos Frances McDormand, Sam Rockwell y Allison Janney. Timothee Chalamet ganó el premio al mejor actor.

Los últimos cuatro años, todas las películas ganadoras del premio Spirit han terminado alzándose con el Premio de la Academia. Tales cintas fueron "Moonlight", ''Spotlight", ''Birdman" y ''12 Years a Slave".