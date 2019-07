Gilberto Gil celebra sus raíces

El cantautor brasileño Gilberto Gil celebra el reencuentro con sus raíces gallegas durante la gira europea "Ok ok ok", que comienza en Viena y que el 17 de julio pasará por Vigo, en Galicia, región de España donde se originó su apellido.

"Galicia, Vigo, tiene un significado personal y particular porque es la ciudad de donde viene mi apellido. Buena parte de mis antepasados son de allí", comentó Gil.

Hijo de un médico descendiente de esclavos y de una profesora, Gil nació hace 77 años, en Salvador, capital del estado brasileño de Bahía (noreste) y la región con mayor presencia de afrodescendientes.

Desde muy temprana edad y con el apoyo de sus padres, Gil tuvo su precoz encuentro con la música, que le hizo recorrer todo el país y también el mundo, principalmente en Europa, donde vivió un tiempo en el exilio, durante la dictadura militar en Brasil (1964-1985).

A pesar de la herencia africana en su música y de la brasileñidad que siempre pregonó, Gil también reconoce su lado español y por eso no esconde su felicidad de volver a Vigo en 2019 como parte de una gira que también marca su retorno a los escenarios. "El público español tiene un afección muy fuerte por la música brasileña, por los artistas brasileños. Eso se ve con fuerza en Madrid o Barcelona, pero ciudades como Vigo tampoco serán la excepción", subrayó.