Gilberto Santa Rosa y otros artistas que le cantarán a la paz

Gilberto Santa Rosa es uno de los artistas internacionales que participarán en el concierto PA25, a realizarse el próximo 16 de enero. Pero no es el único. Álvaro Torres, Christopher Cross, Shaka y Dres y otros artistas nacionales e internacionales participarán en el evento que promueve la Fundación Make Your Own Peace y las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador.El concierto se realizará como cierre de todos los eventos protocolares que tendrá la conmemoración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Este busca ser un espacio de reflexión, unión y para transmitir un mensaje de esperanza a las personas de todo el mundo, explicó Samuel Quirós, director y productor del concierto PA25.“Es una oportunidad para El Salvador de demostrarle al mundo que podemos hacer las cosas bien, que podemos interesar a un grupo de artistas de buen nivel y hacer algo histórico”, comentó Quirós.Además, destacó que habrá artistas de Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y España.Se adelantó que Álvaro Torres interpretará el himno nacional y cantará su emblemático tema “Patria querida”. Además, Shaka y Dres sorprenderán con su canción “Mi país de maíz”. Para gustos más clásicos Christopher Cross deleitará con “Imagine” de John Lennon.Los 22 artistas que amenizarán el concierto estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica de El Salvador. “Mi interés fundamental es que haya magia (en el escenario) y debido a que ningún músico trae su banda, entonces los estamos sacando de su zona de confort”, afirmó Quirós.El evento será transmitido en vivo, a partir de las 7 de la noche, por TCS y por internet.“El caballero de la salsa”, Gilberto Santa Rosa, encabeza la lista de los artistas internacionales que cantarán en el evento.Gilberto Santa RosaArtista de Puerto RicoÁlvaro TorresArtista de El SalvadorAngie KeilhauerArtista de El SalvadorEd CalleArtista de Venezuela