Gillian Anderson de “The X-files”, la dama de hierro en The Crown

En la cuarta temporada de "The Crown", la serie sobre el reinado de Isabel II del Reino Unido, tres mujeres se hicieron con la historia y la atención. Junto a la Reina y Diana de Gales, la gran esperada de esta última tanda de episodios, el personaje de Margaret Thatcher acaparó focos y alabanzas.

En la piel de la Dama de Hierro estaba Gillian Anderson, una actriz de gran talento e ideas claras que se llevó un Emmy por este trabajo, así como el Globo de Oro como actriz principal de una miniserie. El segundo de su carrera, tras el recibido en 1997 y con el que conquistó la pequeña pantalla cuando daba vida a la agente especial Dana Scully en "The X-Files".

LA FAMA A LOS 24

Tenía apenas 24 años cuando la fama le llegó de mano de Scully en la serie de ciencia ficción, en la que junto a David Duchovny en el papel de su compañero de profesión, el agente Fox Mulder, buscaban la verdad que está ahí fuera.

Anderson dijo recientemente que había tenido pequeños colapsos nerviosos durante el período que duró "The X-Files".

"Al final no podía hablar de ello [la serie], no podía verla, no podía ver fotos, me era imposible", dijo.

"Necesitaba sumergirme de inmediato en el teatro en otro país. Y luego, después de un tiempo, pude abrazarla nuevamente. Pero cuando lo hice, fue casi como si me hubiese separado tanto que estaba viendo la imagen como si fuera otra persona", aseguró en una mesa redonda de The Hollywood Reporter.

Aterrizó en la serie de la Fox, emitida desde 1993 a 2002, tras mentir sobre su edad y decir que era tres años mayor para conseguir el papel en las primeras audiciones.

"Si [Scully] parece ser un poco arrogante y, al mismo tiempo, estar verde, todo es real. Soy yo tratando de fingir que sé que soy la persona que digo que soy", comentaba.

De pequeña, la actriz apuntaba a un futuro dedicado a la ciencia. "No tengo ni idea como fue la transición de querer ser arqueóloga o bióloga marina a querer ser actriz. Simplemente pasó", afirmó Anderson, según publicó la revista Hello!.

Se graduó en la Escuela de Teatro Goodman en la Universidad DePaul, en Chicago.

Antes del papel que la dio a conocer al mundo hizo algunas apariciones en películas y televisión. Luego compaginó su papel de Scully con proyectos en cine como los largos "Chicago Cab", "The X-Files: Fight the Future", "The Mighty Celt" y "The House of Mirth".

Después que la serie de ciencia ficción se despidiese en 2002, también siguió trabajando, tanto en cine como en televisión, con títulos como "The Last King of Scottland" o "The Fall". Además, entre 2016 y 2018 volvió a encarnar a la agente Scully, cuando "The X-Files" regresó con dos temporadas adicionales.

LA OBSESIÓN POR UN TRANVÍA LLAMADO DESEO

Los proyectos más recientes que firma son las series "The Crown" y "Sex Education" y la película de 2020 "The Sunlit Night". Anderson también ha desarrollado su talento interpretativo sobre las tablas del teatro en obras como "All about Eve" o "A Streetcar Named Disire".

De hecho, Anderson ansiaba desde joven dar vida a Blanche DuBois en la obra de Tennessee Williams.

"Quise hacerlo desde que tenía 16 años. Había estado en conversaciones en varias ocasiones durante mi carrera sobre cómo montarla y estaba un poco obsesionada con la obra de Tennessee Williams",dijo a Interview Magazine

"Nuestro productor Josh Andrews estaba interesado en trabajar en algo conmigo y yo le comentaba: ‘Bueno, esto es lo único que quiero hacer. Si voy a hacer teatro, tengo que hacer de Blanche a continuación o simplemente terminaré siendo demasiado mayor para interpretarla´", comentaba.

Finalmente, en 2014 pudo estrenar "A Streetcar Named Desire" haciendo de Blanche DuBois en el teatro "Young Vic" de la capital británica, con un gran éxito de público y crítica. Además puso el colofón llevándose la representación de la obra a Nueva York en 2016, donde fue representada en el teatro St. Ann's Warehouse.

Anderson nació en Chicago, su padre tenía una compañía de posproducción y su madre era analista de sistemas. Cuando tenía cinco años, la familia se mudó a Londres, donde su padre estudiaba cine, según publicó The Guardian.

Seis años después, regresaron a Estados Unidos, a Michigan, pero continuó yendo a la capital inglesa los veranos, ciudad en la que reside desde hace años.