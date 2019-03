Gillian Anderson resurge sin tabús e implacable

Con cinco décadas de vida, Gillian Anderson está más renovada que nunca. Se hizo de fama mundial y un lugar en la cultura pop tras interpretar a la agente Dana Scully en "The X Files". Pero comenzó su carrera como actriz a los 22 años en la obra "Absent Friends", tras mudarse a Nueva York. Con este primer rol obtuvo el premio Theatre World en 1991 a mejor nuevo actor.

Cuando llegó a sus manos el guion de "The X Files", decidió audicionar porque "por primera vez en mucho, el libreto involucraba a una fuerte, independiente e inteligente mujer como personaje principal", señaló. La serie duró nueve temporadas mas dos películas y le dio premios como el Emmy, el Globo de Oro y del Sindicato de Guionistas.

En 2010 encarnó a la duquesa de Windsor en "Any Human Heart", papel por el que fue nominada al BAFTA. El siguiente año protagonizó "The Crimson Petal and the White" y la miniserie "Moby Dick" como la esposa de Ahab. Encarnó además a Pamela, jefe del MI7 en "Johnny English Reborn", y a Miss Havisham en "Great Expectations", no en vano es una de las celebridades más camaleónicas que Hollywood.

Desinhibida con el sexo

Este año Gillian está dispuesta a todo. La actriz se transformó en una madre y terapeuta sexual para la serie "Sex Education", disponible en Netflix. En la historia comparte reparto con Asa Butterfield.

Su apuesta son los papeles que le exigen y sobre su participación en esta comedia dramática enfatizó que Jean Milburn es una brillante terapeuta "Fuerte, independiente e inteligente". Una mujer apasionada que disfruta de los encuentros con amantes casuales, pero a su vez quiere comprender y ayudar a su hijo, Otis, de 21 años respecto a sus conflictos y tensiones por ser "virgen".

Al lado de la reina

No será la primera vez que se sumerge en un papel de época. En 2006 participó en "El último rey de Escocia", y esta vez Anderson dará vida a la "Dama de Hierro" en "The Crown", la exitosa producción de Netflix.

Recordada por su papel de la agente Dana Scully en "The Crown" en la cuarta temporada abordará toda la historia de la "Dama de Hierro" y estos episodios llegarán hasta 2020. Como parte del reparto, estelarizará a Margaret Thatcher, la primera ministra de Reino Unido entre 1979 y 1990.

Mientras tanto en la tercera temporada de "The Crown" se podrá apreciar cómo floreció el amor entre el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles, que estarán interpretados por Josh O’Connor y Emerald Fennell.

Otras series en las que Gillian ha actuado son: "La caza", "American Gods" y "Hannibal".