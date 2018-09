Gisele Bündchen, también pensó en el suicidio: "Es la peor sensación que he tenido"

I am excited to share that my book will be released October 2nd! Writing this book was a transformative and intense process for me. Uncovering stories deep inside of me made me feel vulnerable and emotional, but through facing my shadows and insecurities I learned how to accept and love myself in a deeper way. My intention in writing this book is to share how I overcame certain challenges in my life in hopes that it could help others who may be going thru similar experiences. Proceeds from the book will go to project Água Limpa, to help protect water sources for future generations. http://bit.ly/PreOrderLessons �� Feliz em compartilhar que meu livro sairá no dia 2 de outubro! Escrever esse livro foi uma experiência transformadora e intensa para mim. Lembrar de várias histórias que estavam adormecidas dentro de mim me fez sentir vulnerável e emotiva, mas, ao olhar para minhas sombras e inseguranças, aprendi a me aceitar e me amar de uma maneira mais profunda. Minha intenção, ao escrever este livro, é compartilhar como eu superei certos desafios em minha vida, com a esperança de que possa ajudar de alguma forma outras pessoas que estivessem passando por experiências semelhantes. Meus rendimentos deste livro irão ao projeto Água Limpa, que ajuda a proteger as fontes de água para futura gerações.

