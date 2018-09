Glenn Close sobre "La Esposa", su nueva película: "Encaja de lleno en el movimiento #MeToo"

La actriz Glenn Close, nominada en seis ocasiones a los Oscar, se perfila nuevamente como una de las candidatas a la estatuilla dorada por su papel en "The Wife" ("La Esposa"), un drama que -en su opinión- "encaja de lleno en el movimiento #MeToo".

La historia se basa en Joan y el escritor Joe Castleman (Close y Jonathan Pryce), quienes tras 40 años de matrimonio aparentan ser el complemento perfecto. Pero una llamada informando que el hombre ganó el premio Nobel de Literatura, detona una fuerte crisis por algo que afecta a Joan desde hace varios años.

"El guion me llegó hace cuatro años a través de mi agente", explicó la intérprete en un encuentro con la prensa. "Lo leí muy rápido y supe de inmediato que quería hacerlo. Fue algo muy instintivo para mí, aunque me adentraba en un territorio nuevo. No tuve dudas al decir que sí, pero el personaje me suscitaba muchas preguntas", añadió.

En la trama se revelan los sacrificios que tuvo que hacer Joan, quien en su juventud aspirada convertirse en una escritora. Para ella valían la pena los esfuerzos para sacar adelante la relación -que termina siendo realmente tóxica-, pero las decisiones terminan afectando de manera profunda, especialmente al hijo de la pareja.

"Me intrigaba, por ejemplo, ¿por qué nunca lo dejó? Trabajé mucho con el director para conocer realmente la personalidad del personaje y saber a fondo qué les había ocurrido. Es una relación que evoluciona. Al principio, en su juventud, están locamente enamorados, y eso le lleva a ella a aceptar situaciones que no son de su agrado. Pero creo que todos los que hemos estado casados conocemos de sobra los sacrificios que se hacen por la persona a la que quieres", sostuvo.

Sin entrar en detalles en el argumento, el equipo de la cinta aseguró que ha sido "una coincidencia mágica" el hecho de que la película, tras haber estado a punto de ser estrenada el año pasado, llegue a la cartelera este 2018, con el fenómeno #MeToo en plena efervescencia.

"Las estrellas se han alineado con nosotros, ha sido algo realmente misterioso", apuntó Annie Starke, quien da vida a Joan en su juventud. "Es una película realmente apropiada para esta época. Creo que ambos sexos se van a beneficiar del mensaje", agregó.

Se trata de un proyecto en el que se vino trabajando durante 14 años porque ningún estudio quiso apostar por una protagonista femenina, según comentó Jane Anderson, guionista de la cinta. "La película la terminamos de rodar hace 18 meses, cuando el movimiento #MeToo no había germinado. Supongo que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Ahora mismo esta historia está resonando en todas partes", manifestó.

"La Esposa" se estrena en la cartelera nacional este jueves 6 de septiembre.