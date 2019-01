Globos de Oro con grandes sorpresas

El banderillazo de salida para la entrega de premios en Hollywood tuvo como sede el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, una gala organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) que contó con los actores Sandra Oh y Andy Samberg como maestros de ceremonias, quienes con anticipación habían dicho que esperaban marcar un tono alegre y despreocupado, ya que como muchas ceremonias de premios recientes, vio sus ratings bajar en 2018.

La gala del año pasado, una atípicamente seria, era la primera entrega de premios importantes tras el nacimiento del movimiento #MeToo luego de las revelaciones de violencia sexual sobre Harvey Weinstein. Las mujeres se vistieron de negro en solidaridad con las víctimas; mientras Natalie Portman presentó intencionalmente a los nominados a mejor dirección como "todos hombres".

Esta vez, tampoco se perdió oportunidad para dejar claro que el movimiento Time's Up sigue latente, ya que muchas actrices portaron listones representativos y durante sus discursos también dejaron claro que el momento del cambio había llegado, al menos así se comprometió la actriz Regina King durante su discurso al recoger su Globo de Oro por su trabajo en "If Beale Street Could Talk".

También, la actriz Patricia Clarkson aprovechó su momento en el escenario para agradecerle a su director Jean-Marc Vallée haberle exigido todo, menos sexo, en alusión a los escándalos por acoso sexual que han sacudido a la industria en los últimos años.

Pero antes, al inicio de la gala, Lady Gaga y Bradley Cooper fueron los primeros en subir al escenario para anunciar el ganador del Globo de Oro a mejor actor de serie en comedia o musical, ambos notablemente emocionados por la noche que les esperaba, fueron los encargados de entregarle al actor estadounidense Michael Douglas su tercer Globo de oro en su carrera, esta vez por su trabajo en The Kominsky Method. El reconocido actor, que estuvo de vacaciones de fin de año en Honduras, junto a su esposa Catherin Zeta-Jones y sus hijos, agradeció a sus seguidores, a su esposa y le dedicó el premio a su padre, el legendario actor Kirk Douglas.

Otro de los premios de la noche fue a Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga como mejor guión para la película "Green Book".

Los Globos de Oro no solo honraron a artistas del cine y la televisión. También sirvieron como un impulso para las votaciones al Óscar, que este año comienzan este día.