Globos de Oro, entre mareas

La marea no estará tranquila en los Globos de Oro, que se celebrarán este día en Los Ángeles. La ceremonia de este año estará marcada por el denominado “efecto Weinstein” sobre el escándalo de denuncias y abusos sexuales. Decenas de actrices se vestirán de negro para mostrar su apoyo al movimiento #MeeToo y la iniciativa Time’s Up, que busca brindar ayuda a las mujeres que presentan denuncias por acoso o abuso.

No solo la alfombra roja será más sombría de lo habitual, sino que a ello hay que sumar los discursos de los premiados, que se auguran combativos. Y es que muchos aprovechan este tipo de entregas para realizar pronunciamientos, como lo hizo el año pasado Meryl Streep en los Globos de Oro cuando ofreció un discurso contra el odio y la violencia, en el cual aludió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hollywood está lleno de extranjeros y foráneos, y si nos quieren correr a todos se van a quedar sin nada que ver más que fútbol y artes marciales mixtas que no son las artes”, dijo en 2017 la actriz, que ha dicho que vestirá de negro en esta ocasión.

Pero las protestas son solo una de las caras de la ceremonia. La otra es la de la fiesta y el reconocimiento al trabajo de muchos cineastas, actores, actrices, guionistas, músicos, etc.

En esa orilla, está Guillermo del Toro con su película “La forma del agua”, que parte como favorita en la 75 edición de los premios. El cineasta describió a la película como “una oda al amor, la fuerza más poderosa”. El largometraje del mexicano sobre una limpiadora muda enamorada de un hombre anfibio parte con siete nominaciones, entre ellas a la mejor película, mejor director y mejor guion.

En la categoría reina competirá con el drama romántico italiano, “Call Me By Your Name” (Luca Guadagnino); el drama bélico de Christopher Nolan, “Dunkerque”; la indagación en los secretos del Pentágono de “The Post”, de Steven Spielberg; y la tragicomedia “Tres anuncios en las afueras”, cuyo título original es “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (Martin McDonagh).

Estas dos últimas, además, están entre las favoritas con seis nominaciones cada una. Entre los directores candidatos al Globo de Oro se encuentran también Martin McDonagh, Christopher Nolan, Steven Spielberg y Ridley Scott.

Scott precisamente se vio indirectamente afectado por la ola de acusaciones de abusos sexuales que se produjo en los últimos meses. A él le siguieron otras importantes figuras del cine estadounidense como Dustin Hoffman, Brett Ratner, Jeffrey Tambor y Kevin Spacey, entre otros.

La entrega arrancará a las 7 de la noche con la alfombra roja y seguirá con la ceremonia a las 8. Se transmitirá por TNT.