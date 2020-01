Globos de Oro rompieron el hielo en Hollywood

La esperada racha de premios en Hollywood inició ayer -como ya es costumbre- con la entrega de los Globos de Oro, que sirven de guía para darse una idea de cómo podrían ir los premios Óscar.

Pero mientras la noche del 9 de febrero llega, Ricky Gervais hizo de las suyas -por quinta vez conduciendo la gala- con bromas a los invitados, habló sobre el imperio de Netflix y la situación política de Estados Unidos.

"Les encantará saber que es la última vez que presento esta gala, así que ya me da igual todo. Es broma, es broma...", dijo Gervais nada más comenzar con un monólogo que arrancó con fuerte ironía al bromear desde con el racismo de la industria cinematográfica como con "Baby Yoda" y el actor Joe Pesci.

Pero según continuaba la noche, en la que "Marriage Story", con seis candidaturas, partía como favorita en las categorías de cine por delante de "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood", con cinco nominaciones por cabeza, los primeros premios se daban a conocer y se esperaba la participación de artistas como Tiffany Haddish, Will Ferrell y la ganadora del premio a la mejor actriz del año pasado, Glenn Close, como presentadores, sumados a grandes celebredidades como Sofía Vergara, Charlize Theron, Salma Hayek, Margot Robbie, Ana de Armas, quienes desfilaron por el escenario y anunciaban a los ganadores.

El primer ganador de la noche fue el actor Ramy Youssef, quien ganó en la categoría mejor comedia o musical por su trabajo en "Ramy". Mientras que Phoebe Waller-Bridge, protagonista de "Fleabag" (que también ganó mejor serie de comedia o musical), obtuvo la estatuilla a la mejor actriz de una serie de comedia o musical.

Otro de los primeros Globos de Oro en ser entregados fue el de mejor serie dramática, "Succession" fue la ganadora; y su protagonista, Brian Cox, también ganó su Globo de Oro en la categoría mejor actor de serie dramática. HBO volvió a arrasar, sin necesidad de Juego de Tronos.

Mientras que Russell Crowe, que fue nominado por primera vez por un personaje de TV en la categoría mejor actor, gracias a su papel en "The Loudest Voice" se lo llevó a casa, aunque no asistió a la ceremonia. Otra de las estatuillas más deseadas era la de mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilm, reconocimiento que recayó en el trabajo del actor Stellan Skarsgård por "Chernobyl".

También, la película surcoreana "Parasite" fue elegida como mejor película en idioma extranjero. La categoría de mejor guión de película fue Quentin Tarantino por "Once Upon a time in Hollywood".

Tom Hanks, también nominado por su papel de reparto como Fred Rogers en "A Beautiful Day in the Neighborhood", recibió más adelante el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. El Premio Carol Burnett, un honor similar a la trayectoria en la TV, fue para la carismática conductora, Ellen DeGeneres quien dijo al recibir el galardón: "Lo bueno es que cuando vine sabía que iba a ganar".

La ceremonia del año pasado, presentada por Andy Samberg y Sandra Oh, mantuvo un índice de audiencia estable, con un promedio de 18,6 millones de espectadores, una cifra que se esperaba superar.