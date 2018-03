Globos de Oro: un musical busca la gloria

Lee también

Los Globos de Oro, uno de los primeros grandes eventos del calendario cinematográfico del año en Hollywood, podrían encumbrar el domingo por la noche el regreso del musical clásico con “La La Land”, una de las favoritas de esta 74.ª edición de los galardones.“La La Land”, la historia de amor ambientada en Los Ángeles entre una aspirante a actriz (Emma Stone) y un pianista de jazz (Ryan Gosling), es la que más candidaturas tiene: siete en total. Entre ellas, la de mejor musical o comedia, mejor director para Damian Chazelle y mejor actor y actriz. Será difícil que se vaya a casa sin un puñado de premios.El musical ya ha ganado premios importantes hasta la fecha. Se llevó el premio del público en el Festival de Toronto y el de mejor película del Círculo de Críticos de Nueva York. Además, tanto el National Board of Review (NBR) como el American Film Institute (AFI) la incluyeron entre las mejores 10 películas del año. El proyecto triunfó en los Critic’s Choice Awards, al agenciarse ocho premios.En la categoría de mejor película comedia o musical, la principal contendiente de “La La Land”, según expertos, es “Florence Foster Jenkins”, dirigida por Stephen Frears. La cinta está nominada en cuatro categorías y tiene dentro de su elenco a la tres veces ganadora del Óscar Meryl Streep. Ella, por supuesto, compite a mejor actriz de una película comedia o musical.Las otras candidatas son “20th Century Women” (Mike Mills), “Sing Street” (John Carney) y una de las sorpresas de la temporada: “Deadpool”, la película sobre el antihéroe de Marvel que fue todo un éxito de taquilla en 2016.A diferencia de los Óscar, los Globos de Oro hacen una distinción entre drama y comedia, y reparten premios en las mismas categorías de ambos géneros. Por ello, “La La Land” no debe verse las caras con otras películas que han sido elogiadadas.Este año la competición se prevé dura en lo que al drama se refiere, ya que la película indie de Barry Jenkins “Moonlight”, la historia de un adolescente gay en Miami, disputará el máximo galardón con “Manchester by the Sea”, en la que Casey Affleck se sitúa al frente de una desgarradora historia familiar.“Moonlight” aspira en total a seis premios, incluso el de mejor drama y mejor director para Barry Jenkins, mientras que “Manchester by the Sea” cuenta con cinco posibilidades a distinción.Completan las candidaturas a mejor drama el alegato antibelicista “Hacksaw Ridge”, de Mel Gibson, la australiana “Lion” y el wéstern moderno “Hell or High Water”.