Gloria Villacorta: “Quisiera probar cine y teatro

El ballet fue el que hizo que Gloria Villacorta, de 24 años, se interesara por el arte. Estuvo 15 años en la Fundación Ballet de El Salvador cuando su vida dio un giro en 2014. Se fue a Estados Unidos a estudiar actuación.

“Fue Alcira Alonso; me dijo que debía dedicarme a la actuación. Luego recibí el apoyo de mi familia y de amigos”, explicó Villacorta, quien ahora ve los frutos de su decisión. Ella es una de las 12 mejores estudiantes del Savannah College of Art and Design (SCAD), en Atlanta, Estados Unidos.

“Me siento bastante orgullosa de ese logro. Soy la única latina”, dijo.

“Quisiera trabajar con Christopher Nolan y tener de mentoras a Meryl Streep y a Salma Hayek”.

Gloria Villacorta, artista

Villacorta recordó que, en un primer momento, no le fue fácil desarrollar su talento actoral. “Era penosa. Hay gente con mucho talento y yo no había actuado antes”, explicó. Sin embargo, pronto cambiaron las cosas. “Me lancé. Me dije que tenía que salir de mi concha y sobresalir”, agregó.

Y lo ha hecho. Como parte de los 12 escogidos de la SCAD, Villacorta y sus colegas irán a Los Ángeles en tres semanas para hacer una presentación de showcase a directores de casting y agentes. Luego, en abril, viajarán a Nueva York.

Durante su tiempo de aprendizaje, Villacorta ha tenido la oportunidad de aprender con Richard Gere, Salma Hayek, Robert Pattinson, John Boyega, entre otros.

Sobre si prefiere el cine o el teatro, dice que “todo es bueno. Las dos llenan, quisiera probar ambas”.

12

estudiantes de artes escénicas fueron escogidos como los mejores alumnos de SCAD. Gloria Villacorta forma parte del selecto grupo.

Series

Además del cine y del teatro, Gloria Villacorta también tiene interés por las series. “Están en apogeo”, dijo. A ella le gustan las que ironizan la política, como “Law & Order” y “House of Cards”.

Gloria Villacorta

Fecha de nacimiento:

8 de septiembre de 1995, San Salvador

Trayectoria:

Fue bailarina de la Fundación Ballet El Salvador por 15 años. Hoy estudia en SCAD.

El dato:

Le gustan los superhéroes; en particular, Wonder Woman.