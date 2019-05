“Godzilla 2”: Larga vida al rey

Tras el éxito global de "Godzilla" y "Kong: Skull Island", sigue el próximo capítulo del "monsterverse" cinematográfico de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures.

"Godzilla 2: el rey de los monstruos" es una épica aventura de acción donde Godzilla se enfrenta a algunos de los monstruos más populares en la historia de la cultura popular.

La película fue dirigida por Michael Dougherty ("Trick ‘r Treat", "Krampus"), y es estelarizada por Kyle Chandler ("The Wolf of Wall Street", "Argo") además de la nominada al Óscar Vera Farmiga ("Up in the Air", películas de "The Conjuring") y Millie Bobby Brown ("Stranger Things" para televisión) en su papel debutante en pantalla grande.

La nueva historia sigue el heroico esfuerzo de la agencia criptozoológica Monarch, mientras sus miembros encaran a una sarta de monstruos de escala colosal, incluyendo al imponente Godzilla, quien pelea contra Mothra, Rodan, y su gran némesis, Ghidorah de tres cabezas.

Cuando estas especies supremas antiguas, que se pensaba que no eran más que un mito, vuelven a surgir, todas compiten por la supremacía, con la misma existencia de la humanidad pendiendo de un hilo.

Dougherty dirigió basado en un guion que escribió con Zach Shields, con una historia de Max Borenstein, Michael Dougherty y Zach Shields, basado en los personajes de Godzilla, King Ghidorah, Mothra y Rodan, que son propiedad de y creados por Toho Co., Ltd.

Épica batalla global

Con "Godzilla 2: el rey de los monstruos", el director y coescritor Michael Dougherty junta unos de los más grandes y más temibles monstruos de la historia del cine, hecho sin limitaciones por primera vez en la era moderna, en una épica batalla global hasta el último combatiente por el futuro del planeta que une los destinos de monstruos y humanos.

"Godzilla siempre ha tenido un propósito casi mítico", dice Dougherty, un fanático de toda la vida. "Las películas de Godzilla son grandes, son divertidas, pero más allá del caos monstruoso y la destrucción apocalíptica, estas películas son alegóricas. Así fueron concebidas inicialmente por los japoneses y así presentaron a los personajes, y me parece que es una de las razones por las cuales Godzilla ha perdurado por tanto tiempo", agrega.

Desde su explosivo despertar en 1954 hasta su épico renacimiento en 2014, Godzilla siempre ha sido más que solo un monstruo. Un destructor, un salvador, un ícono, un rey, ha evolucionado y se ha reinventado a lo largo de décadas de cambio social, político y ambiental, pasando de ser un desastre natural andante a ser el último samurái de la naturaleza.

"Estas son películas palomeras (para pasar el rato)" , continúa el director, "pero están cargadas de metáforas. Y aunque los temas han cambiado con los años, todas dejan la misma advertencia: que si ejerces demasiada presión contra la naturaleza, la naturaleza va a responder con esa misma fuerza".

"Esta película realmente te pone en el camino de los monstruos", dice la productora Mary Parent. "Cuando miras arriba y los ves ocupando toda la pantalla y escuchas su estruendoso rugido que hace que la sala tiemble, sientes la presencia de estas criaturas de manera visceral y poderosa. Esta es una película que necesita ser vista en la pantalla más grande posible", completa Parent.