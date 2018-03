Graciale cantará al “Amore”

Lee también

Una noche dedicada al amor. Así es como la soprano de la Ópera de El Salvador (OPES) Gracia González define su concierto del 18 de febrero titulado “Amore”.La artista salvadoreña explicó que le cantará al amor en un concierto con un repertorio totalmente nuevo, en un género que enamorará a los asistentes.Este nuevo concepto incluye un género que Gracia llama “balada-romántica con un toque lírico”. El concierto incluirá temas de Andrea Bocelli, Il Volo y Frank Sinatra. Tampoco faltarán piezas románticas emblemáticas como “El día que me quieras”, “Solamente una vez” y “Bésame mucho”.“He buscado seleccionar piezas que definan al amor, que tengan melodías e instrumentaciones verdaderamente cautivadoras y que a pesar de no ser estrictamente líricas presenten un reto vocal para mí y me permitan lucir al máximo la voz”, explicó la solista de la OPES.Gracia María González es una de las cantantes que más han destacado en los últimos años.La joven salvadoreña, nacida en 1992, se integró desde muy temprana edad al mundo de las artes.Aunque ahora es reconocida por su voz, primero formó parte del mundo de la danza en la Fundación Ballet de El Salvador.Su vida tomó un giro en 2006 cuando audicionó para “La novicia rebelde”, a cargo de la OPES. Ese fue su primer acercamiento con la ópera, aunque no con el canto.Fue ya en 2010 cuando decidió quedarse en la OPES. “Cuando crecí más me apasioné por el canto lírico. Me enamoré de la ópera”, dijo.Entre sus personajes favoritos están el de Christine en “El fantasma de la ópera” y el de Tatiana en la ópera “Eugenio Onegin”.