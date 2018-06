Gracias a Tarantino, así lucen Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en su próxima película [+FOTO]

Dos grandes actores del cine se unen para el nuevo proyecto de Quentin Tarantino. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio lucen así para la película "Once Upon a Time in Hollywood", que se estrenará en agosto de 2019.

Esta película -la novena del famoso director- ofrece una mirada al final de la década del 60, teniendo como contexto dentro de la trama los asesinatos de Charles Manson y su clan, artífices del asesinato de la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polansky y con 8 meses y medio de embarazo.

La producción no es una reconstrucción de un momento sombrío de la historia en EE. UU. y en Hollywood, sino que apunta a ser una ficción y girará en torno a una estrella de una serie de televisión del oeste (DiCaprio) y a un doble de cine (Pitt), quienes tratan de ser reconocidos en una efervescente industria del cine.

(From left to right) CLIFF BOOTH and RICK DALTON. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/zb3Jl07dKp — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) 27 de junio de 2018

"Once Upon a Time in Hollywood" contará con Margot Robbie como Sharon Tate; también aparecerán Burt Reynolds, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Dakota Fanning, Damian Lewis y Zoë Bell, entre otros.