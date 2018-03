Gracias a ti, ella está a punto de alcanzar los 200 mil fans (+Fotos)

Una publicación compartida de C A R O S A N D O V A L (@carosandovaltv) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 1:00 PST

Lindo Jueves!!.. Una publicación compartida de C A R O S A N D O V A L (@carosandovaltv) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:31 PST

Lee también

Para Carolina Sandoval no hay imposibles. Conductora de televisión, arquitecta, chef pastelera, modelo e influencer son solamente algunas de los roles en los que se desempeña y su mismo perfil lo describe.Las publicaciones que realiza acumulan miles de reacciones, no en vano, es una de los talentos nacionales con más seguidores. En mayo del año pasado su cifra de admiradores en Instagram rondaba los 106 mil y ahora está a punto de alcanzar los 200 mil. Los videos son los que más visitas acumulan. Hoy en día es la famosa nacional con mayor número de seguidores en esta red social (sin contar a la blogger salvadoreña Raquel Cañas que cuenta con 230 mil).Es posible que sea una de las preferidas por su carisma y natualidad. Además, es imagen de diferente marcas para cuidados del cabello, telefonías, calzado, moda etc. Quienes la admiran han notado en ella cambios impresionantes. Tras su salida de "Domingo para To2" se ha transformado también en todo un referente de estilo de vida y fitness.