Grammy 2018 premia diversidad musical

Ayer se celebró la 60 edición de los premios Grammy. Fueron 84 categorías en disputa. El evento inició a las 2 de la tarde con la pregala no televisada. De ahí salieron ganadores artistas como Shakira, que ganó el Grammy a mejor álbum de música pop latina por “El Dorado”.

En la pregala —en la que se entregan la mayoría de premios—, “Despacito” sufrió un revés, ya que perdió el primer Grammy al que optaba en la entrega: el de mejor interpretación pop dúo/grupo. Este quedó en manos de Portugal. The Man por “Feel It Still”.

“La industria de la música se ha convertido en números, números, números y eso tiene que cambiar”.

René Pérez (Residente), músico puertorriqueño

Los que sí se posicionaron bastante bien desde un inicio fueron Bruno Mars y Kendrick Lamar, quienes antes de que arrancara el show televisado, a las 6:30 de la noche, ya habían conseguido tres Grammy.

Ya frente a las cámaras, el primero en subir al escenario para recoger su gramáfono fue Lamar. El artista ganó la categoría de mejor interpretación de rap por “Loyalty”, tema en el que colabora Rihanna. La siguiente ganadora fue Alessia Cara, quien se agenció el premio a mejor artista nuevo. “He estado fingiendo que gano Grammy desde que era pequeña”, dijo durante su discurso Cara.

“Debemos lograr ser equitativos entre hombres y mujeres. Es una conversación que necesitamos tener”.

Sam Smith, cantante británico

Tras esto, Ed Sheeran se hizo con otro Grammy. El artista se hizo con la categoría de mejor interpretación pop solo por “Shape of you”. Antes ya había ganado mejor álbum vocal pop por “Divide”.

Lamar continuó su racha victoriosa al ganar el premio a mejor álbum rap por “DAMN.”. La gran pregunta era si el músico podría agenciarse las categorías principales, la de grabación del año y la de álbum del año.

La respuesta la tenía Bruno Mars que no solo ganó canción del año (“That's What I Like), sino que grabación del año (“24K Magic”) y álbum del año (“24K Magic”).

“Hay que ser solidarios con el movimiento Time’s Up. Es hora de que las mujeres tomemos el control”.

Rita Ora, cantante británica

Otros ganadores fueron Dave Chappelle (mejor álbum comedia) y Chris Stapleton (mejor álbum country).

Luis Fonsi y Daddy Yankee pusieron a bailar a todos en los premios Grammy con el tema “Despacito”.