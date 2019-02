Grammy 2019 con influencia latina

La 61 edición de los premios Grammy, los más relevantes de la industria musical, arrancó en el Staples Center, de Los Ángeles, con un show repleto de presencia latina: Camila Cabello, acompañada por J Balvin, Young Thug, Ricky Martin y Arturo Sandoval, fueron los encargados de inaugurar la gala con un número que la organización calificó de "explosivo".

Luego, el escenario se impregnó de "poder femenino" cuando la ex primera dama estadounidense Michelle Obama apareció por sorpresa en el escenario y aseguró que la música siempre le ha ayudado a difundir su mensaje y sus ideas. Pero no estaba sola.

Aída Cuevas, Natalia Lafourcade y Ángela Aguilar durante su participación con “La Llorona”.

"Desde los discos de Motown que desgasté en el Southside (de Chicago) a las canciones de ‘Quién hace funcionar el mundo’ (referencia al tema ‘Run the World’, de Beyoncé) que me dieron energía a lo largo de la última década, la música siempre me ayudó a contar mi historia", dijo Obama acompañada por Jennifer Lopez, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Alicia Keys, la presentadora de la gala.

"Y sé que esto es cierto para todos aquí. Nos guste el country, el rap o el rock", añadió asegurando que la música ayuda a la gente a compartir "su dignidad, sus tristezas, sus esperanzas y sus alegrías".

Obama encabezó a este grupo de mujeres que juntas lanzaron un mensaje de empoderamiento femenino y de respeto a la diferencia.

Pero ya antes, en la pregala, el evento previo a la gran ceremonia de la música, se anunciaron 75 de los 84 galardones, que dejó como triunfadores a artistas como Lady Gaga, Brandi Carlile o la argentina Claudia Brant.

Gaga se llevó dos Grammy en las categorías de mejor canción escrita para un medio visual ("Shallow", compartido con Bradley Cooper) y mejor actuación pop en solitario, por "Joanne"; mientras Claudia Brant se hizo con el galardón al mejor álbum de pop latino, gracias a "Sincera".

Además, el mejor álbum latino de rock, música urbana o alternativa fue a parar a "Aztlán", de Zoé, en tanto que el mejor álbum de música regional mexicana se lo llevó "¡México por siempre!", de Luis Miguel.

Asimismo, "Anniversary", de Spanish Harlem Orchestra, consiguió la victoria como mejor álbum tropical latino.