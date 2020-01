Grammy 2020 EN VIVO: Estos son los primeros ganadores de la gala más esperada de la música

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos regresó con una edición más de los Premios Grammy. La ceremonia más importante de la industria musical se están realizando en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.), en medio del luto por la muerte de la estrella del baloncesto Kobe Bryant.

A las afueras del Stapples Center, que acogerá la gala y casa de Los Angeles Lakers donde el escolta fallecido en un accidente de helicóptero jugó toda su carrera de 20 años, cientos de fanáticos improvisaron un altar con velas, flores, un álbum y un balón.

En la Premiere de los Grammys, que se realiza en el Microsoft Theater, al frente del Stapples, la Academia de la Grabación entregaba la mayoría de las categorías, 84, incluidas las latinas. Alicia Keys es nuevamente la conductora de este año. Como se recuerda, la ganadora de 15 gramófonos dirigió la gala durante el 2019.

Los españoles Alejandro Sanz, ausente, y Rosalía se llevaron Grammys al mejor álbum pop latino y álbum latino de rock, urbano o alternativo.

Rosalía, los Jonas Brothers, Aerosmith, Camila Cabello, Billie Eilish, Ariana Grande, BTS, Lizzo, Demi Lovato, H.E.R., Blake Shelton, Gwen Stefani y Tyler The Creator son parte de la larga lista de figuras que se harán presente en la gala. Además, también se subirán al escenario a cantar en vivo sus recientes sencillos.

La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama ahora puede agregar un Grammy a su currículum, tras obtener el galardón este domingo al mejor álbum narrado, por el audiolibro de sus memorias “Becoming”.

Pero no se trata del primer Grammy de la familia: su marido, el expresidente Barack Obama, ya había ganado dos en la misma categoría por sus audiolibros.Michelle Obama compitió con un variopinto grupo de autores que incluyen a Michael Diamond y Adam Horovitz de los Beastie Boys por “Beastie Boys Book” y John Waters, el transgresor director y artista conocido por sus películas de culto, por “Mr. Know-It-All”.

Lista completa de ganadores:

Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo

“El mal querer” - Rosalía

Mejor álbum de pop latino

“#Eldisco” - Alejandro Sanz

Mejor álbum tropical

Marc Anthony

Mejor grabación de baile

"Got To Keep On" - The Chemical Brothers

Mejor Baile / Álbum Electrónico

No Geography - The Chemical Brothers

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Mettavolution - Rodrigo y Gabriela

Mejor actuación solista country

"Ride Me Back Home" - Willie Nelson

Mejor canción country

“Bring My Flowers Now” - Tanya Tucker

Mejor álbum country

Mientras estoy viviendo - Tanya Tucker

Mejor álbum vocal de jazz

12 Little Spells - Esperanza Spalding

Mejor álbum de la Nueva Era

Alas - Peter Kater

Mejor jazz improvisado solo

“Sozinho” - Randy Brecker, solista

Mejor álbum instrumental de jazz

Finding a Gabriel - Brad Mehldau

Mejor banda sonora de compilación para medios visuales

Ha nacido una estrella - Lady Gaga y Bradley Cooper

Mejor álbum de grandes conjuntos de jazz

The Omni-American Book Club - Brian Lynch Big Band

Mejor álbum de jazz latino

Antidote - Chick Corea & The Spanish Heart Band

Mejor álbum de blues tradicional

Tall, Dark, and Handsome: Delbert McClinton & Self-Made Men

Mejor álbum de blues contemporáneo

This Land - Gary Clark Jr.

Mejor álbum popular

Patty Griffin - Patty Griffin

Mejor álbum de música regional de raíces

Good Time - Ranky Tanky

Mejor álbum de reggae

Rapture - Koffee

Mejor álbum de música infantil

Ageless Songs For The Child Archetyp e - Jon Samson

Mejor álbum de palabras habladas (incluye poesía, audiolibros y narración de cuentos)

Convertirse - Michelle Obama

Mejor banda sonora para medios visuales

Chernobyl - Hildur Guðnadóttir, compositor

Mejor canción escrita para medios visuales

"I'll Never Love Again" (versión cinematográfica) - Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey y Aaron Raitiere, compositores (Lady Gaga y Bradley Cooper), tema de: A Star Is Born

Mejor composición instrumental

"Star Wars: Galaxy's Edge Symphonic Suite" - John Williams, compositor (John Williams)

Mejor paquete de grabación

Chris Cornell - Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura y Joe Spix, directores de arte (Chris Cornell)

Álbum mejor diseñado, no clásico

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

Mejor grabación remezclada

"I Rise (Remix de introducción de radio del orgullo de Tracy Young)" —Tracy Young, remezclador (Madonna)

Mejor pelicula musical

“Homecoming” - Beyonce

Nominados

Los Grammys 2020 llegan con muchas sorpresas, como la fuerte influencia femenina y la predominante presencia de artistas nuevos. Clara muestra de ello son los favoritos para este año en cuanto a las nominaciones. Lizzo, Billie Eilish y Lil Nas X las encabezan con 8 postulaciones la primera; y 6, los últimos.

La cantante afroamericana de R&B cuenta importantes nominaciones en las categorías principales como Álbum del año, Mejor artista nuevo, Grabación del año y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista. El álbum “Cuz I Love You” (2019), del que deriva su éxito “Truth Hurts”, será con el que compita por una estatuilla.

Billie Eilish, por su parte, hará lo mismo con su disco debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019) y su sencillo “Bad guy”. La joven de 18 años se ha convertido en la artista más joven en la historia de los Grammy y se espera que se lleve un gramófono en las categorías más representativas.

El rapero de 20 años Lil Nas X también competirá en las tandas de Mejor artista nuevo, Mejor dúo o grupo, Mejor video musical, Grabación del año (por su colaboración con Billy Ray Cyrus), Mejor álbum del año (por su álbum "7″) y Mejor actuación de rap/canto.

Por el lado latino, el Grammy 2020 tiene como principales nominados a Rosalía, Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Bad Bunny y J Balvin.

La española fue considerada en las nominaciones a Mejor nueva artista; categoría en la que competirá con Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank And The Bangas y Yola.

Además, también recibió una nominación a Mejor disco latino de rock, urbano o alternativo por su álbum “El mal querer”. En este apartado, Rosalía tendrá como rivales a “X 100pre” de Bad Bunny, “Oasis” de Bad Bunny y J Balvin, “Indestructible” de Flor de Toloache y “Almadura” de iLe.

A continuación, conoce los nominados a las principales categorías.

Mejor pop solo:

“Spirit” - Beyoncé

“Bad guy” - Billie Eilish

“Seven Rings” - Ariana Grande

“You Need to Calm Down” - Taylor Swift

“Truth Hurts” - Lizzo

Productor del año:

Jack Antonoff

Dan Auerbach

John Hill; Finneas

Ricky Reed

Mejor artista nuevo:

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X, Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank And The Bangas

Yola

Mejor álbum de pop tradicional:

"Sí- Andrea Bocelli

"Love" - Michael Bublé

"Look Now" - Elvis Costello & The Imposters

"A legendary Christmas" - John Legend

“Walls” - Barbra Streisand

Mejor bada sonora:

“The Lion King: The Songs”

“Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood”

“Rocketman”

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

“A Star Is Born”

Mejor álbum de comedia:

“Quality Time”, Jim Gaffigan

“Relatable”, Ellen DeGeneres

“Right Now”, Aziz Ansari

“Son of Patricia”, Trevor Noah

“Sticks & Stones”, Dave Chappelle.

Mejor dúo o grupo:

"Boyfriend" - Ariana Grande & Social House

"Sucker" - Jonas Brothers

“Old Town Road” - Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

"Sunflower" - Post Malone & Swae Lee

“Señorita” - Shawn Mendes & Camila Cabello

Mejor álbum de pop:

"The Lion King" - Beyoncé

"When We all fall Asleep" - Billie Eilish

"Thank U, Next" - Ariana Grande

"No. 6 Collaborations Proyect" - Ed Sheeran

“Lover” - Taylor Swift

Mejor grabación del año:

“Hey” - Iver BJ Burton

“Bad guy” -Billie Eilish

“7 rings” - Ariana Grande H

“Hard place” - H.E.R.

“Talk”- Khalid

“Old Town Road” - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

“Truth Hurts" - Lizzo

“Sunflowers” Post Malone

Mejor álbum de electrónica:

LP5- Apparat

No Geography - The Chemical Brothers

Hi This is Flume - Flume

Solace - Rufus du sol

Weather - Tycho

Canción del año:

"Always Remenber Us This Way" - Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna

"Bad guy"- Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell,

"Bring My Flowers Now" - Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker

"Hard Place" - Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris, H.E.R. & Rodney Jerkins

"Love" - Taylor Swift

"Norman F**ing rockwell" - Jack Antonoff & Lana Del Rey

"Someone you loved" - Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman

“Truth Hurts” - Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John

Mejor presentación de rock:

Pretty Waste - Bones UK

This Land - Gary Clark Jr.

History Repeats - Brittany Howard

Woman - Karen O & Danger Mouse

Too Bad - Rival Sons

Mejor presentación de metal:

Astorolus - Candlemass Feat. Tony Iommi

Humanice - Death Angel

Bow Down - I Prevail

Unleashed - Killswitch Engage

7empest - Tool

Mejor álbum alternativo:

X 100PRE -Bad Bunny

OASIS - J Balvin & Bad Bunny

INDESTRUCTIBLE - Flor De Toloache

ALMADURA - iLe

EL MAL QUERER - Rosalía

Mejor álbum tropical:

OPUS - Marc Anthony

TIEMPO AL TIEMPO - Luis Enrique + C4 Trio

CANDELA - Vicente García

LITERAL - Juan Luis Guerra 4.40

A JOURNEY THROUGH CUBAN MUSIC - Aymée Nuviola

Mejor álbum latino:

VIDA - Luis Fonsi

11:11 - Maluma

MONTANER - Ricardo Montaner

#ELDISCO - Alejandro Sanz

FANTASIA - Sebastian Yatra

Mejor álbum del año:

I,I - Bon Iver

NORMAN F***ING ROCKWELL! - Lana del Rey

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

THANK U, NEXT - Ariana Grande

I USED TO KNOW HER - Her

7 - Lil Nas X

CUZ I LOVE YOU (DELUXE) - Lizzo

FATHER OF THE BRIDE- Vampire Weekend

Mejor video musical

WE'VE GOT TO TRY - The Chemical Brothers

THIS LAND - Gary Clark Jr.

CELLOPHANE - FKA twigs

OLD TOWN ROAD (OFFICIAL MOVIE) - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

GLAD HE’S GONE - Tove Lo

Mejor documental musical

HOMECOMING - Beyoncé

REMEMBER MY NAME - David Crosby

BIRTH OF THE COOL - Miles Davis

SHANGRI-LA - Morgan Neville

ANIMA - Thom Yorke