Grammys 2022: Noche de ensueño

La noche del 3 de abril se celebró la gala 64.° de los Premios Grammy, que premió 86 categorías a los diferentes exponentes en la industria musical. La ceremonia se realizó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El actor y comediante sudamericano Trevor Noah, conocido por su programa "The Daily Show" estuvo a cargo de la conducción de la gala, por segundo año consecutivo.

El escenario de los Grammys 2022 reunió a exponentes de la música urbana, salsa, música alternativa, hip hop, rap, R&B y soul.

Los primeros en abrir la noche fueron Bruno Mars y Anderson Paak, como el superdúo "Silk Sonic", que más tarde ganaron Mejor canción del año por su tema: "Leave the door open". Le siguieron el grupo surcoreano BTS, Billie Eilish, John Legend, Lady Gaga, Justin Bieber, entre otros. El toque latino estuvo a cargo de J. Balvin y María Becerra.

Los latinos reconocidos de la noche fueron: Juanes, que se alzó con el Grammy a Mejor álbum latino de rock o alternativo por su trabajo "Origen"; el premio al Mejor álbum de pop latino fue para "Mendó", de Alex Cuba. El compositor hispano Carlos Rafael Rivera ganó el premio a la Mejor banda sonora por "The Queen’s Gambit". También el puertorriqueño Bad Bunny ganó el Grammy al Mejor álbum de música urbana gracias a "El Último Tour del Mundo", superando a Karol G, J Balvin y Rauw Alejandro. Y Vicente Fernández ganó un Grammy póstumo al Mejor disco de música regional mexicana por "A Mis 80s", el último disco que publicó antes de su muerte.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino en la gala con un mensaje en el que pidió a los artistas que no guarden silencio ante la invasión rusa porque "no hay nada más opuesto a la guerra que la música".

Los premios más esperados de la noche incluyeron Mejor nuevo artista para Olivia Rodrigo; el Álbum del año fue para Jon Batiste por "We are" y la Grabación del año para de Silk Sonic por "Leave the door open".

Silk Sonic. Integrado por Bruno Mars y Anderson Paak ganaron el Grammy a la canción del año con “Leave The Door Open”, y Mejor grabación del año por "Leave the door open", en la 64.° edición de los Grammys.

Tremendo show. El grupo surcoreano BTS sorprendió al público y a sus fans con una gran coreografía.

Jon Batiste. Sumó once candidaturas para los gramófonos dorados y venció en las categorías de Mejor video musical, Mejor canción con raíces estadounidenses y Álbum del año por “We Are”.

Toque latino. Los artistas latinos J. Balvin y María Becerra interpretaron el tema “¿Qué Más Pues?” y luego el colombiano cantó “In da Getto”.

Olivia Rodrigo. Recibió el título de Mejor artista nuevo con apenas 19 años, y al recoger el gramófono dorado dijo que estaba cumpliendo su sueño.