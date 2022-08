Grandes estrenos de HBO en 2023

HBO ha confirmado el estreno de tres series como sus grandes apuestas para el 2023. Tras el estreno de "House of The Dragon", la cadena aprovechó para mostrar los primeros adelantos de estas producciones. "The Last Of Us", "The White House Plumbers" y "Love & Death" son las tres series originales de HBO que llegarán a integrar la programación de la nueva plataforma tras el anunció de la fusión de HBO Max con Discovery+, en un único servicio de streaming para el próximo año.

The Last Of Us

El exitoso videojuego de Naughty Dog, “The Last Of Us”, lanzado originalmente para PS3 en 2013, es adaptado a una serie por HBO de una forma cinematográfica y que está ambienta en un futuro donde el extraño virus ha acabado con la civilización, transformando a la población en extrañas criaturas caníbales.

Los protagonistas de la historia son Joel y Ellie, dos supervivientes que en un principio no se conocen pero que acabarán en un viaje brutal y desolador. Joel, deberá proteger a Ellie de aquellos que quieren capturarla, pues ella es la pieza más importante de la historia: es inmune al virus, lo que la convierte en la esperanza de una posible cura.

Pedro Pascal dará vida a Joel, a quien hemos visto en series como “The Mandalorian”, “Game of Thrones” y “Narcos”. Mientras que el papel de Ellie es interpretado por la joven actriz Bella Ramsey, quien interpretó a Lyanna Mormont en “Game of Thrones”; así como en la película biográfica de Judy Garland, protagonizada por Renée Zellweger, “Judy”, donde personificó a Lorna Luft, hija de la legendaria actriz y cantante.

Detrás del desarrollo de la serie está Neil Druckmann, guionista y director creativo del videojuego original; y Craig Mazin, creador de la miniserie de HBO “Chernobyl”, que recibió 19 nominaciones en la 71.ª edición de los premios Emmy, ganando las categorías de mejor Miniserie, mejor Dirección y mejor Guión.

The White House Plumbers

Basada en parte en los registros públicos y el libro “Integrity” de Egil Krogh y Matthew Krogh, la miniserie de cinco episodios “The White House Plumbers”, contará la historia real del escándalo político Watergate que sigue a los dos saboteadores políticos y autores intelectuales del robo de 1972, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy.

La historia profundiza en sus historias de fondo y muestra cómo llegaron a estar detrás del robo de documentos del complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata durante la administración del presidente Nixon, que acabó con su carrera política y se vio obligado a dimitir de su cargo.

Justin Theroux interpreta a G. Gordon Liddy, un abogado y ex agente del FBI que fue asignado a la unidad de Investigaciones Especiales de la Casa Blanca conocida como Los Plomeros de la Casa Blanca. Woody Harrelson interpreta a su colega, el oficial retirado de la CIA, E. Howard Hunt, quien junto con Liddy organizó el robo.

Lena Headey, Cersei Lannister en “Game of Thrones”, interpreta a la esposa de Hunt, Dorothy, un activo de la CIA que intenta mantener unida a su familia. Mientras que Judy Greer interpreta a Fran, la esposa de Liddy que ha perdido la fe en la inteligencia y las habilidades de su marido.

Love and Death

Otra de las apuestas originales de HBO, es la miniserie protagonizada por Elizabeth Olsen,

que cuenta la historia real del brutal asesinato con hacha de Betty Gore por parte de la ama de casa Candy Montgomery (Olsen) en Wylie, Texas en 1980; basada en el capítulo “Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II” del libro “Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs”, escrito por Jim Atkinson y John Bloom.

“Love and Death” está dirigida por Lesli Linka Glatter y es crita por David E. Kelley, creador de series para HBO como “Big Little Lies” y “The Undoing”, ambas protagonizadas por Nicole Kidman. El elenco lo completan Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey y Krysten Ritter.

Del cine al streaming

Elvis

Estreno: 2 de septiembre

Plataforma: HBO Max

La biopic sobre el ‘rey del rock and roll’ dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler, llega a HBO Max este viernes 2 de septiembre. Después de debutar en la 75.ª edición del Festival de Cine de Cannes, "Elvis" generó buenas críticas antes de su estreno en cines el pasado mes de julio. La formidable interpretación de Butler como Elvis Presley, podría asegurarle una nominación al Óscar, su actuación ha sido comparada con la de Taron Eggerton como Elton John, en "Rocketman" (2020); o la de Rami Malek como Freddie Mercury, en "Bohemian Rhapsody" (2018), ganador del Óscar a mejor actor por su aclamada interpretación del cantante de Queen.

Thor: Love and Thunder

Estreno: 8 de septiembre

Plataforma: Disney Plus

Esta historia protagonizada por Chris Hemsworth llega a Disney Plus el próximo 8 de septiembre. En “Thor: Love and Thunder”, Thor emprende un viaje de autodescubrimiento y paz interior después de los hechos ocurridos en “Avengers: Endgame”, pero debe volver a la acción y ponerse en forma para enfrentarse a Gorr el Carnicero de Dioses y evitar que elimine a todos los deidades; con la ayuda de Jane Foster, ahora convertida como Poderosa Thor, Valkiria y Korg; y la intervención de los Guardianes de la Galaxia: Peter Quill, Nebula, Mantis, Drax, Rocket y Groot.