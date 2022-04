Grandota y fuerte. Así luce Eduardo Yáñez como travesti en la serie “Mi Tío” de Amazon Prime [+FOTOS]

Alta, grandota y fuerte así es como luce Eduardo Yáñez en la nueva serie “Mi Tío”, de Amazon Prime Video que fue estrenada el 25 de marzo.

El galán de telenovelas que usó por primera vez: pestañas postizas, maquillaje, peluca y, claro, ropa de mujer, aseguró que disfrutó mucho su papel. “La gocé muchísimo. La pasé muy bien y además con mucho respeto y cariño a la comunidad LGBTTTIQ+”, le expresó a la Agencia Reforma.

“Fue un trabajo de más de mes y medio de estar caminando (en tacones), grabándome, y viéndome. También maquillándome y hablando ya los diálogos así, hasta que fue tomando forma el personaje. Al principio cero, no me salía nada de lo que yo quería. Más bien me sentía yo imitando a un travesti que siéndolo“, afirmó el actor de 61 años.

En la comedia mexicana, que protagoniza José Eduardo Derbez, Yáñez da vida al personaje de Billy, un travesti dueño de un club gay.



La serie compuesta por seis episodios, gira sobre la vida de Andy (Derbez), un músico frustrado y con el corazón roto, a punto de poner fin a su vida, quien es salvado por su hermana Sam (Ariadne Díaz) cuando ella le pide cuidar a su hijo Tadeo (Santiago Beltrán) de 10 años. Entre los dos comenzarán un camino de aprendizaje a través de sus diferentes personalidades para formar una amistad y sobre todo una verdadera familia, según la sinopsis de la serie.

“Mi Tío” está basada en la serie inglesa “Uncle”, original de BBC Studios, escrita por Oliver Refson y Lilah Vandenburgh durante sus tres temporadas. En la versión mexicana, Javier Colinas funge como director y Roberto Fiesco como productor a través de Corazón Films.

Yáñez trabaja en la serie junto a Derbez, Gema Garoa, Michelle González, María López, Luis Arrieta, Alfonso Borbolla, Hugo Catalán y Alfonso Dosal.