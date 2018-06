Grecia Cruz: “En el país se pueden hacer maravillas”

Estudia Ingeniería Agroindustrial y tiene 23 años de edad. Grecia Alejandra Cruz desde 2013 está comprometida como voluntaria en San Vicente, a la estrategia de Un Pueblo Un Producto, una filosofía japonesa que asegura revolucionó la productividad en cada uno de los 95 municipios para los que, junto a otros voluntarios, trabajan.

“Nos ha ayudado a descubrir el recurso humano talentoso que tenemos como país y los productos o servicios que generan. Pero al mismo tiempo, buscamos posicionar estos productos con su marca fuera y dentro del país”, comentó. Cruz explicó que uno de los pasos primordiales para que las personas creen sus propios productos es partir de recursos como frutas u otros materiales que tengan a su alcance. “A veces me dicen: ‘yo quiero hacer cosas con piña’ y les pregunto, ¿usted tiene piña? y me dicen que no. ¿Qué tienen?, jocotes y mango, me responden. Muy bien, entonces debe trabajar con eso, les sugiero’, comenta.

“Todo esto abarca un ámbito social. En primer lugar aporta el fortalecimiento de las capacidades humanas de cada una de las personas que están dentro de los municipios con los que se está trabajando de la mano con CONAMYPE (Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa) y el JICA (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional) que nos transfirió todos los conocimientos y siguen apoyando”, explicó.

Grecia tuvo la oportunidad de viajar a Japón e informarse de primera mano sobre la filosofía de Un Pueblo Un Producto y vio las formas en cómo podía tropicalizarlo en su país y municipio. Junto a 12 personas más, buscan espacios y generan propuestas sin recibir un salario. “Nuestra recompensa son las ideas que creamos y el fortalecimiento de la gente”, dijo.

“En el país se pueden hacer maravillas, pero hay que buscar la manera de cómo hacerlo. Hay que tocar las puertas necesarias”, agregó mientras hablaba sobre las tiendas antena, que detectan los productos identitarios de un municipio, los promueven y dan conocer su historia.