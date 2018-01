Greta Gerwig quedó arrepentida de trabajar con Woody Allen

Greta Gerwig está en un muy buen momento profesional. Su debut como directora con su opera prima “Lady Bird” le valió el Globo de Oro. La actriz, que “creció” bajo la figura de Woody Allen se refirió a su relación con él en medio de las campañas de denuncia de acoso sexual en Hollywood.

“He llegado a la conclusión de que si hubiera sabido lo que sé ahora, no habría actuado en la película”, dijo Gerwig a The New York Times.

Explicó que no trabaja con el director desde 2012 y que no volverá a hacerlo en el futuro. “No puedo cambiar lo que pasó, pero sí tomar decisiones diferentes de aquí en adelante”, dijo.