Greta Van Fleet: “ESTAMOS VIVIENDO EL RESURGIMIENTO DEL ROCK”

Las estrellas nacen en los lugares menos esperados y son los pasos agigantados los que se encargan de que todo el mundo hable de ellas. Así podría decirse que ocurrió con Greta Van Fleet. Este cuarteto estadounidense, catalogado como la reencarnación de Led Zeppelin y como una de las mejores bandas de rock de los últimos años, está conformado por el vocalista Josh Kiszka, el guitarrista Jake Kiszka, el bajista Sam Kiszka y el baterista Danny Wagner.

La revista Rolling Stone publicó el año pasado un artículo que destacaba el talento de los músicos, originarios de Michigan, y los catalogaba como una banda feroz, atrevida, talentosa y sumamente potente. La agrupación nació en un garaje y dio sus primeros pasos tocando “covers” en los bares de su localidad. Fue fundada formalmente en 2012 y, con un sonido de los años setenta y con un grito similar al de Robert Plant (vocalista de Led Zeppelin), grabaron “Black Smoke Rising”. El EP está compuesto por cuatro canciones: “Highway Tune”, “Safari Song”, “Flower Power” y “Black Smoke Rising”, de las cuales los primeros dos temas se colaron dentro de los primeros lugares de Billboard.

“Era una influencia definitiva. Todos apreciamos a Led Zeppelin y estamos agradecidos por lo que hicieron”.

Josh Kiszka, vocalista de la banda

“Creo que es hora de que alguien venga y golpee a todos en la cara y les muestre cuáles son las raíces auténticas del rock. El rock no está muerto, el rock no puede morir”, declaró Sam durante una entrevista con un medio internacional. Por otro lado, Josh confesó que, aunque durante su infancia coleccionaba vinilos, fue hasta en la escuela secundaria cuando supo quién era Led Zeppelin, la banda con la que fuertemente son comparados en la actualidad.

Greta Van Fleet publicó el 10 de noviembre de 2017 su álbum debut, titulado “From the Fires”. El proyecto musical está compuesto por ocho canciones, de las cuales sobresalen “Safari Song”, “Edge of Darkness”, “Highway Tune”, “Talk On The Street” y “Black Smoke Rising”. La producción obtuvo una buena crítica, vendió más de 70,000 copias mundialmente (47,000 en Estados Unidos) y embarcó a la agrupación en una gira de conciertos por Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Dinamarca, Canadá, Japón, entre otros.

“Empezamos a escribir canciones hace cinco años, pero ahora es muy diferente, ha evolucionado. Es casi como si se hubiera manifestado, es una madurez. Los temas son un poco más adultos. La calidad y la capacidad de cada miembro y el sonido se han vuelto más estrictos”, comentó Josh a un medio internacional; además, confesó que en junio de este año le abrirán dos conciertos a Guns N’Roses en Berlín.

Por ahora, la banda está trabajando en un LP que podría estar listo en los próximos meses.

Greta

Van Fleet

Género musical:

Blues y rock

Integrantes:

Josh Kiszka, Jake Kiszka, Sam Kiszka y Danny Wagner

Producciones musicales:

“Black Smoke Rising” (2016) y “From the Fires” (2017).

Música con sonidos de los años setenta

Una renovación musical de los clásicos del rock y blues Greta Van Fleet ha generado mucho ruido y ha conseguido muy buena aceptación luego de publicar sus primeros dos proyectos musicales y de mostrar la intensidad que tienen sus presentaciones. “La música que estamos haciendo puede ser una especie de meditación y de luz”, confesó Josh durante una entrevista con Billboard.