Greta Van Fleet pelea contra el fantasma de Led Zeppelin

En el mundo de la música a nadie le gusta demasiado las comparaciones. Y mucho menos si son del estilo "son los nuevos...". En el caso de Greta Van Fleet, los puntos suspensivos deben ser reemplazados por Led Zeppelin, nada menos. Pero es probable que a los jóvenes integrantes de esta banda, nacida y criada en Frankenmuth, un pueblito de apenas 5,000 habitantes de Michigan, ese asunto no los perturbe. Porque hasta Robert Plant dijo que "suenan como ‘Led Zeppelin I’". Y basta con escuchar cualquiera de los temas del primer álbum, "From the Fires" (2017), o los de su sucesor, "Anthem of the Peaceful Army", para darle la razón.

¿Por qué un grupo de músicos que no superan los 22 años –los hermanos Josh, Jake y Sam Kiszka más un amigo de toda la vida, el baterista Danny Wagner– es tan parecido a otro que nació a fines de los 60? La respuesta quizás tenga que ver con una especie de experimento social impulsado por el padre de los Kiszka. Lo detalla Josh, el cantante de Greta Van Fleet: "La verdad es que pasamos mucho tiempo escuchando los discos de ‘rock’, ‘blues’, folk y ‘jazz’ que había en casa. No salíamos mucho... Conocimos el ‘rock’ más moderno recién cuando ingresamos en la secundaria". La importancia de ese entorno íntimo también determinó el nombre del proyecto: Greta Van Fleet era una vecina de los Kiszka a la que solían llevarle leña para que calentara su casa.

Lo que denota el repertorio grabado en estudios son parentescos tan evidentes con Zeppelin (casi siempre) y con las aventuras solistas de Jack White (otro retromaníaco, pero con la personalidad suficiente como para elevarse por encima del puro homenaje a los antepasados) que siembran maliciosas dudas en la prensa más cizañera: así como la revista Rolling Stone calificó "Anthem of the Peaceful Army" con tres estrellas y media, una puntuación generosa, Pitchfork fue lapidario con su 1.6 sobre diez.

así enfrentan las críticas

Las opiniones de los críticos, de todos modos, tienen una influencia relativa: al margen de ser un certificado categórico del parecido con Zeppelin, "Highway Tune" –hasta ahora el tema de Greta Van Fleet más descargado en Spotify– escaló al primer puesto del "chart" que Billboard le dedica al "rock" y se mantuvo ahí por varias semanas.

El estilo vocal de Josh es tan tributario del que patentó para siempre Plant que asombra: "Es una influencia decisiva, como también lo es Steven Tyler", admite el vocalista de Greta Van Fleet. "Ellos sentaron las bases para cantar ‘rock and roll’. Al mismo tiempo, creo que Plant tomó muchos elementos de cantantes negros como Wilson Pickett y Otis Redding".

Parte del pelotón de bandas que dialoga de manera abierta con el pasado –ahí están también Airbourne, Volbeat, Blues Pills y Rival Sons–, Greta Van Fleet tiene un vivo recargado de largos pasajes instrumentales y solos de guitarra, al estilo de los Mars Volta, otra referencia palpable. "Cuando arrancamos no teníamos idea de qué músicas estaban conectadas con las nuestras. Se trataba simplemente de tocar", aclara Josh. "Cuando empezaron a decir que lo que hacíamos se parecía mucho a Led Zeppelin, nos dimos cuenta de que era cierto, pero en realidad lo que más escuchamos en casa era ‘blues’. Hacíamos ‘covers’ de Elmore James y Howlin’ Wolf".

La novedad que aporta Greeta Van Fleet, entonces, no tiene que ver con su singularidad. Su aparición en escena merece remarcarse, antes que nada, como un acto de restauración: en el contexto de "charts" dominados hace un buen rato por otros géneros (trap, hip-hop, R&B, EDM), el "rock" de guitarras vuelve a pisar fuerte. Habrá que ver si esta banda de Michigan tiene espalda para sostenerse en el tiempo y sacudirse el lastre del fantasma.