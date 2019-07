"Greta"Una viuda malvada y manipuladora

Un acto de bondad terminará en la peor pesadilla de la joven camarera Frances McCullen. Tras encontrarse un bolso en el metro de Nueva York, y en medio del luto que ha provocado la muerte de su madre, Frances decide devolver la cartera a su legítima propietaria, la cual resulta ser una pianista húngara, viuda y solitaria, de nombre Greta Hideg.

Dicha acción resulta en una inusual amistad entre McCullen y Hideg, que deriva en la consternación de la mejor amiga de Frances, Erica Penn, quien está ayudando a la chica a aclimatarse a la Gran Manzana.

Frances no tiene idea de las preocupaciones que causa en Penn y mucho menos de los motivos oscuros y siniestros que esconde la desvalida Hideg.

Esto es solo el principio de algo aterrador y cuando Frances descubre que el encuentro con aquella mujer de dulce voz que vive en una encantadora casa tras un edificio no fue mera casualidad.

sin rodeos

Las cartas están sobre la mesa desde el principio del "thriller" psicológico en el que su director, Neil Jordan, no pretende dejarlo todo hasta el final, sino retratar una psicología extrema, enferma y tan divertida como poco creíble.

Sin sembrar su trama de falsas pistas o complejos mecanismos narrativos de engaño, el espectador siempre sabe qué va a pasar pero no cómo, por eso funciona para algunos críticos como una película de serie B, no porque cuente con un equipo de inexpertos, sino porque es presentada como un "thriller" psicológico con escenas llenas de suspenso que a los pocos segundos se transforman en algo bastante cómico.

Más mala que nunca

Neil Jordan confesó a la prensa que él quería hacer un drama sobre dos mujeres que se sentían solas. Pero Isabelle Huppert (Greta), su nueva musa y principal razón de ser de este proyecto, parecía tener otra cosa en mente.

Si "Greta" se acercara más a la película que, en teoría, él quería hacer, sería un reflexivo retrato de la soledad y la pérdida en la abrumadora ciudad de Nueva York pero, antes de que eso pueda suceder, el "thriller" queda atrapado en numerosos lugares comunes del género: el investigador incauto que entra en la casa de una sospechosa sin apoyo alguno, la joven protagonista que entra en el sótano sin temer lo que se pueda encontrar o la ausente figura de un padre.

Isabelle Huppert (1953) confiesa que con "Greta" fue más allá de lo que en sus casi cinco décadas de actuación había trabajado.

"No he hecho ningún papel que se parezca. Greta es una mujer malvada. Hay una percepción de que he interpretado a muchos monstruos en mi carrera, pero nunca había llegado tan lejos como con esta mujer", reconoce.

La nacida en París, Francia, reconoció que, tal cual es su personaje, quedó encantada de interpretarlo. "Lo que tenía claro es que no quería justificarla ni hacerla más agradable para el público. Me encanta que sea una mujer tan manipuladora", completa.