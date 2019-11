Grifo El Skater Mecatrónico "Mi sueño era crear un Skatepark y eso me llevó al estudio"

"Que me veas con la patineta, no quiere decir que solo a eso me dedico", dijo David Sosa mejor conocido en el ámbito del skate como "Grifo". Él es un joven talentoso que no solo se ha preparado académicamente para salir adelante en su vida sino también para ayudar a otros.

Dedicación y práctica desde hace 15 años hacen que este joven profesional haya logrado uno de sus sueños, crear un skatepark, el cual se hizo realidad, gracias al esfuerzo y visión de cinco jóvenes.

"Este proyecto nació en la mente de cinco jóvenes que practicaban este deporte pero que no tenían dónde practicarlo", comentó David.

Para hacer deporte los jóvenes debían ir hasta uno de los parque más conocidos del país, el parque Balboa. Esto motivó a la gestión y organización para conseguir algo "casi imposible", un espacio propio donde poder practicar el Skate sin molestar a nadie. Fue así como se les presentó la oportunidad en un proyecto de inclusión social gracias al apoyo de la Cruz Roja Salvadoreña quienes fueron los que dieron el primer aporte económico que fue de $500 pero que gracias a los conocimientos de Grifo en ingeniería fue posible diseñar un proyecto bien elaborado en el que no solo fue construido el área de patinaje, sino también áreas de esparcimiento para toda la comunidad como cancha de basketball, área especializada para niños, cinta aeróbica y más.

Si algo tiene de especial ser skater es su estilo disruptivo, los chicos que lo practican tienen como en toda "tribu urbana" una forma de vestir, de convivir y de hacer la cosas.

Un punto importante de esto es la vestimenta que normalmente costa de jeans o shorts, camiseta, una gorra y zapatos adecuados para un buen agarre al asfalto y la superficie de la tabla de patinaje.

¿Cuál fue tu primera tabla?

Mi primera patineta fue una que compré en el parque centenario, una de esas de $25… De esas sencillas una "¡diablona!" no tenía como comprarme una profesional.

¿Cuál es tu sueño Grifo?

Mi sueño, desde que empecé con la patineta fue hacer un Skatepark; eso me llevó al estudio, porque yo me puse a pensar... ¿que profesión es mejor pagada en el país?, me enteré de la ingeniería y dije "estudiaré eso porque yo quiero tener un parque y estudié ingeniería mecatrónica, es la fusión entre la ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica también tengo un técnico superior en electrónica y uno en mecatrónica, el deporte es lo que me llevó a eso. Que me vean con la patineta no quiere decir que solo a eso me dedico.

Además de compartir su experiencia, expresó: "hagan lo que les guste… podes ser electricista, albañil o conductor… pero, siempre traten de ser el mejor, ponerle empeño y ponerle corazón a todo lo que hagas sin rendirte es lo que te llevará muy lejos". Esas fueron las palabras de Grifo para quienes quieran cumplir sus sueños en la vida.

Redes Sociales



Facebook: David Sosa

Instagram: @grifoDavid

Fanpage de asociación de patinaje: ASOSKATESV