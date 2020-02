GuanaTube: Óscar Platt, merece ser profeta en su tierra

Óscar Platt

Óscar Platt suma, en dos periodos de carrera musical, 24 años de actividad en los que ha producido siete discos y un sin número de baladas románticas.

Sus canciones, gracias a la dedicación y profesionalismo con las que son creadas, han sonado fuertemente en países como Costa Rica, Venezuela, Ecuador y hasta Estados Unidos; sin embargo, muy poco se sabe de él en El Salvador.

Platt, nacido en Santa Ana y residente desde hace 33 años en Nueva York es, en sus palabras, "parte de una segunda buena época de cantantes y compositores salvadoreños".

Tras las bandas del 60, que adaptaron y crearon con maestría éxitos internacionales que gustaron al público local, Platt considera que en los 80 hubo una "exposición digna" de artistas, que se distinguían por ser creadores y entre los que él tuvo la fortuna de surgir.

Recuerda que fue en 1984 cuando se dio a conocer con el disco "Me enamoré de ti", compilado por el sello discográfico DISESA y luego, cantó un hit imborrable entre los románticos: "Como quisiera", letra de Daniel Rucks, arreglos de Gerardo Parker, producción de Jorge Rivera y grabada por CBS (más tarde, SONY). (Rucks y Parker, luego, la volvieron a lanzar y ha sido su buque insignia en el paso del tiempo).

Platt empezó a girar con su música y entre sus viajes acabó por establecerse en los Estados Unidos donde, dedicado al 100 por ciento a la carrera artística se mantuvo sin freno hasta el 2000.

Durante ese tiempo se hizo de un nombre y comenzó a escucharse cada vez más en los Estados Unidos y países de Suramérica, pero descubrió que su nacionalidad acababa por ser un "lastre" que le impedía penetrar el mercado salvadoreño.

"Mi música era buena, estuve en listas de popularidad en Latinoamérica y siempre quise tener la satisfacción de que la gente de mi país fuera la que me aprobara o promoviera, pero de no ser por alguna casualidad mi música no se escuchaba (o escucha actualmente) en las radios", recordó.

Es entonces que Platt decidió tomarse un descanso que acabó por convertirse en un retiro de 12 años.

"Llegué a pensar que se me había terminado mi ciclo de compositor hasta que apareció ‘Déjà Vu’", apuntó.

Ese tema, título también del disco en el que se enlista, contó con los arreglos y producción del chileno Erich Bulling, que tiene en su hoja de vida, trabajos con Chicago, Earth Wind and Fire, Luis Miguel, Alicia Keys entre otros.

Desde entonces, Platt ha vuelto al estudio y, adaptado a la industria, ha creado nuevas canciones que como resume, en un 98 por ciento son originales. La más reciente, "Todo", con Gerardo Parker.

En la actualidad vive de la música girando por los Estados Unidos y con muchos deseos de que sus temas, que pueden ser escuchadas en las diferentes plataformas como GuanaTube, sean escuchadas.

"Todos los vehículos que sirvan para ese propósito son buenos y necesarios… GuanaTube es una forma de dar a conocer la música. Agradezco en el alma porque justifica tanto esfuerzo y con esto dan un gran paso y lección en los medios", consideró.