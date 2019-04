"Guardar el secreto sobre el final de Juego de Tronos fue agradable": Carice van Houten

A pocas horas del estreno de la última entrega de "Juego de tronos", los actores Conleth Hill (CH) y Carice van Houten (CVH), quienes interpretan a Varys y Melisandre respectivamente, ofrecieron mayores detalles sobre lo que se podrá televisar.

Varys es un personaje ficticio creado en los libros del autor George R. R. Martin y también es apodado como "la Araña". Él es el consejero de la madre de dragones, Daenerys Targaryen.

Mientras tanto, el rol de Van Houten es el de Melisandre. La llamada sacerdotisa roja y Varys tienen en común su carácter manipulador. Pero sus intérpretes los describen a detalle.

¿Adónde se encuentran sus personajes al comienzo de la temporada final?

CH: Yo sigo en Rocadragón. Acabamos de regresar de la reunión en King’s Landing que se vio al final de la séptima temporada y estamos a la espera de instrucciones.

CVH: Yo fui desterrada y... sé entender una indirecta. Pero sí vuelvo a aparecer. Hay gente que cree que podría no volver, así que supongo que esto es un "spoiler".

Varys es un personaje cuyos objetivos no son del todo claros...

CH: Es raro que todo el mundo diga eso. Para mí siempre ha sido obvio que sus motivos son para el bien. Esa fue una de las primeras notas que me dijo George R. R. Martin: en el fondo, él es bueno. Yo me aferré a esa convicción a lo largo de toda la serie. Resulta muy complicado descifrarlo porque ha recibido una profecía. No sabemos exactamente de qué se trata, pero todos los sacerdotes rojos y las sacerdotisas rojas parecen saber que él está involucrado de un modo u otro.

¿Qué fue lo que más les gustó cuando descubrieron qué iba a suceder en la serie?

CH: Yo me deprimí terriblemente.

CVH: Me pareció que la lectura grupal fue mágica.

¿Qué no extrañarán de "Juego de tronos"?

CH: ¡El frío! Y tener que afeitarme la cabeza cada temporada.

CVH: No quiero quejarme demasiado, pero mi vestuario también tenía lo suyo. Al final todas las chicas de vestuario me decían: "Ya quiero quemar este maldito traje". No se aprecia, pero lleva un largo mantón que cae de los hombros, y como soy muy pequeña, todo lo que sea grande simplemente se me cae. Además de que era muy pesado. Tenía que levantarlo para atravesar el lodo. Era como hacer ejercicios de brazos, pero nada grave.

CH: ¿Tuviste que montar a caballo? Recuerdo que eras alérgica a los caballos...

CVH: Alérgica y un poco temerosa. Sí. Siempre me sentí muy tranquila a menos que se pusieran a defecar o algo así. Eso me hacía sentir como si yo hubiese estado soltando gases en público. Y no es por quejarme, solo es un hecho: a medida que la serie cobró importancia sentí que yo era cada vez más pequeña. A veces me sentía como una extra. Eso tenía que ver con que la serie fuera tan enorme.

CH: En los viejos tiempos, no había más que seis o siete camionetas, el remolque y el puesto de maquillaje. Esta temporada fue como un festival de rock. Debo admitir que mis escenas favoritas siempre fueron de a dos: entre Littlefinger y yo, o Peter (Dinklage) y yo, o incluso en esas primeras temporadas entre Diana (Rigg) y yo. Prefiero trabajar con mayor intimidad. Creo que es el caso de la mayoría de los actores.

¿Cómo fue tu último día?

CH: Todos recibimos de regalo un "storyboard" de nuestro personaje con una linda mención y una amable nota de David y Dan en la parte posterior.

¿Cuál es tu visión de la serie en retrospectiva?

CVH: Fue enorme. Como personaje, toda la experiencia fue algo que nunca había vivido. Además, la gente que he conocido y el equipo técnico le aportaron esa sensación de familia. Los echaré de menos a todos.

¿Cómo lidiaron con toda la confidencialidad que se necesitaba?

CH: No me reconocen por la calle y nadie me pregunta qué sucede. Eso es lo bueno de ser calvo en la serie, pero no en la vida real. Nunca nadie me lo preguntó seriamente hasta hace poco. Un conductor me dijo: "¿Y quién termina finalmente en el trono?" Le contesté: "¿Realmente crees que te lo voy a decir?" Estoy muy sorprendido de que nada parezca haberse filtrado, porque para cuando recibimos los guiones, ya los habían visto todos los jefes de departamento. Hay mucha gente que sabe lo que sucede y que tiene que ser igual de reservada. Lo bueno es que los verdaderos fans no quieren saber.

CVH: También es divertido para uno guardar el secreto porque es agradable.

¿Existe un momento se destaque para ustedes?

CH: Es curioso, pero el mío es con la señorita Carice aquí presente.