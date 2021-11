Gucci y su lado oscuro

Cuando Lady Gaga, antes de ser conocida por ese nombre, iba a la universidad, algunos de sus compañeros crearon un grupo de Facebook: "Stefani Germanotta, you will never be famous" (Stefani Germanotta, tú nunca serás famosa). El grupo, que todavía puede rastrearse en los buscadores de Google y Facebook, era real y fue hecho años antes de que la joven artista saltara a la fama. Una fama que está difícil de caducar.

Hoy, con una carrera más que laureada a sus espaldas, Lady Gaga vuelve a los reflectores ya que su historia de superación desde esa joven a la que los "haters" criticaban, hasta convertirse en una diva que sigue haciendo historia, de hecho, uno de sus últimos logros es protagonizar "House of Gucci". La película, en la que dará vida a Patrizia Gucci, junto a Adam Driver (Maurizio Gucci), los cerebros de la casa de modas Gucci se estrenará mañana en nuestro país. En la película, también trabajan Jared Leto, con una impresionante transformación para asemejarse al nieto de Maurizio, Paolo Gucci.

En esta misma producción, que narrará la dinastía y los secretos de los 30 años de una de las casa de moda más reconocidas y donde Gaga da vida a Patrizia Reggiani, declarada culpable de contratar a un sicario en 1995, para acabar con la vida de su exmarido Maurizio, también aparece Salma Hayek, dando vida a Giuseppina "Pina" Auriemma.

"La Casa Gucci" es el nuevo proyecto del director Ridley Scott y es una de las apuestas para este 2021 más esperadas pues esta reunión de estrellas garantiza un éxito total ya que el filme está basado en el libro "House of Gucci: A Sensational Story of Muder, Madness, Glamour, and Greed" escrito por Sarah Gay Forden.

Roberto Bentivegna es el guionista de esta prometedora adaptación que gira en la figura de Patrizia (Gaga), que en principio estuvo pensado para Angelina Jolie.

Otros de los nombres del elenco son los de Jeremy Irons, quien dará vida a Rodolfo Gucci, el padre de Maurizio, aunque originalmente, estaba planeado que fuera Robert De Niro el encargado de interpretarlo. Mientras que Al Pacino dará vida a Aldo Gucci, papá de Paolo (Jared)

La viuda negra italiana

Reggiani apodada como " La viuda negra italiana" estuvo casada con Maurizio Gucci, quien fue uno de los líderes de la famosa marca de moda. En 1995 recibió un tiro que acabó con su vida. El ejecutor del disparo fue un mercenario y años después, Reggiani fue acusada de ser la persona que contrató al asesino. En 1998 fue declarada culpable y sentenciada a 29 años de cárcel. Una vez en prisión, sus hijas apelaron que el tumor cerebral que padecía había afectado a su personalidad y eso la había conducido a cometer el crimen. Su sentencia se redujo a 26 años. Durante su estancia en prisión, Reggiani intentó suicidarse ahorcándose. En 2011, tras haber cumplido 18 años de condena, salió en libertad por buen comportamiento.