“Guggensito”: El museo de todos, para todos y por todos

Doña María llegó, como todas las tardes, a las calles de Santa Tecla junto a sus nietos, cuando, de pronto, vio un inmenso globo gigante con una peculiar forma que se erguía en plena calle. “Mire, ¿Qué es ese volado?”, preguntó la anciana a un joven que admiraba el globo de extraña forma. “Es un museo, señora”, le respondió. “¿Un museo? ¡No le creo! ¿Ya me va a decir que ahí adentro hay obras de arte”, dijo ella, incrédula.Sin embargo, mientras ella conversaba con el joven, dos de sus tres nietos ya habían sido cautivados por el globo gigante, de tal forma que no esperaron dos veces para llegar, observarlo, pedir sus plumones de colores y comenzar a pintar sobre la superficie blanca.Varias personas se acercaron par apareciar a "Guggensito" (Foto: Cortesía)Así, con mucha alegría e ilusión, muchos niños y también adultos se dejaron impresionar por “Guggensito”, una obra de arte urbano que se expuso ayer en la Plaza de la Cultura, ubicada en el Paseo El Carmen, municipio de Santa Tecla. Ahí, el colectivo artístico ADAPTE mostró a “Guggensito” y dejó que muchos niños fueran cautivados por un espacio creado para que la imaginación de los más pequeños se desbordara sin restricción alguna.El responsable de la obra es el artista visual mexicano Eder Castillo, quien se mostró fascinado por las miradas de asombro y el dinamismo con que pequeños y grandes dejaban plasmada su firma en su obra. “Es que esa es la idea”, declaró Castillo, “que vengan, que lo hagan suyo, que se expresen. Se trata de un arte sobre arte, un enorme lienzo blanco en plena urbanidad, para que la gente se convierta en artistas sociales”, agregó.“Guggensito” es un inflable que tiene la silueta del Museo de Guggenheim, ubicado en Bilbao, España. Castillo explicó que la obra está diseñada a base de tela elástica para paracaídas y tiene una medida de 92 metros cuadrados. De altura, “Guggensito” mide hasta 6 metros y tiene un peso de 125 kilos. Todo ello es alimentado por cinco motores de aire que permiten inflarlo de tal forma que los espectadores puedan entrar y formar parte de esta experiencia.Los niños fueron los más emocionados con el inflable. (Foto: Cortesía)Curiosamente, la obra carece de color alguno. Pero, según explicó Castillo, esto tiene una razón de ser. “Es como te digo: un enorme lienzo en plena ciudad”, agregó. “Cuando nació la idea, allá por el 2007, en México, fue porque se anunció la construcción de un museo en Ciudad de México, pero, por alguna razón, alguien decidió que no era necesario, por lo que el proyecto ya no se echó a andar. Fue ahí cuando me pregunté el porqué no se le daba un espacio a la gente para desarrollar su pasión cultural en la ciudad”, detalló.Castillo ha promovido desde 2010 varias versiones de “Guggensito” en todo México y el Caribe, siendo su parada anterior a El Salvador en Puerto Rico. “Es siempre lo mismo. La gente lo ve, se asombra y hasta ves adultos y ancianos pintando sobre ‘Guggensito’. A veces se nos dice que el arte es solo para los artistas. Pero el arte es para la gente, para que se expresen, para que sueñen y se ilusionen. Los espacios culturales y artísticos deberían ser parte de la ciudad”, comentó.Durante la exposición de “Guggensito” en suelo tecleño, varios niños brincaron y se divirtieron pintando y saltando dentro del museo inflable. Pero, curiosamente, varios adultos se vieron cautivados por este fenómeno e, incluso, una pareja de estudiantes confesó su amor dentro de la obra. “Un chavo le dijo a la chica que la amaba ahí adentro. Fue hermoso. Eso es arte. La pasión de todo ser humano que no tiene porque silenciarse”, narró Castillo.Esta obra pertenece al colectivo artístico ADAPTE, quienes también, semanas atrás, colocaron hamacas en el Parqueo Francisco Morazán y elaboraron un paso de cebra gigante frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador. Como en esa ocasión, Ronald Morán, coordinador de ADAPTE, declaró que es una muestra de arte en la ciudad, algo que “nos impulsa a involucrar a la gente en el arte, a que se sienten parte de ella”."Guggensito" permanecerá presentándose en El Salvador esta noche de sábado en Plaza El Salvador del Mundo, en horas de la tarde y noche.Este joven le declaró su amor a una chica dentro de "Guggensito". (Foto: Cortesía)Más información en este video