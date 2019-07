Guillermo del Toro presenta su espeluznante nuevo monstruo

Guillermo del Toro presentó la nueva y espeluznante criatura que debutará la más reciente película que produce, Scary Stories to Tell in the Dark; nos referimos al Jangly Man.

El ganador del Oscar a Mejor Director compartió en el marco de la Comic-Con de San Diego, algunas imágenes sobre sus nuevos monstruos, al tiempo que brindó detalles de su nueva cinta.

El Jangly Man es un aterrador cadáver en descomposición y cara torcida, que tiene la particularidad de moverse de forma ‘elástica’, permitiéndole trepar muros y escaleras con gran facilidad.

Scary Stories to Tell in the Dark, dirigida por André Øvredal, se desarrolla en el pequeño pueblo de Mill Valley en 1968, en donde el misterio de la familia Bellows se ha convertido en una leyenda. En la mansión de los herederos, Sarah, una joven con terribles secretos, convirtió su torturada vida en una serie de historias de terror, la cuales están escritas en un libro que ha trascendido el tiempo y cualquier explicación.

