Guillermo del Toro quiere pescar su Óscar

En 2007, Guillermo del Toro fue nominado al Óscar a mejor guion por “El laberinto del fauno”. No ganó, aunque su propuesta se llevó a casa tres galardones: mejor cinematografía, dirección de arte y maquillaje. Hoy el mexicano vuelve a estar nominado por la romántica fábula “The Shape of Water” (“La forma del agua”) y podría llevarse su primer Óscar.

“The Shape of Water” se convirtió en la gran favorita a la 90 edición de los Óscar al cosechar 13 opciones a premio, entre ellas las de mejor película, mejor dirección para del Toro y mejor actriz para Sally Hawkins.

Esta propuesta ya le mereció al cineasta mexicano el Globo de Oro como mejor director, pero en la categoría reina el premio fue para la tragicomedia “Three Billboards Outside Ebbing, Missour”" (Martin McDonagh), que ahora acumula siete nominaciones.

Además de “The Shape of Water” y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, el Óscar a la mejor película se lo disputan el drama bélico “Dunkerque”, que cosechó ocho candidaturas; la romántica cinta italiana “Call Me By Your Name”; el biopic de Winston Churchill “Darkest Hour”; la indie “Lady Bird”; el drama sobre la moda británica en los cincuenta, “Phantom Thread”; la terrorífica “Get Out”; y el thriller político “The Post”.

El autor de esta última película, el cineasta Steven Spielberg, fue en cambio uno de los grandes olvidados de la Academia, que tampoco nominó a McDonagh en la categoría de mejor director. Sí entraron en el quinteto de cineastas nominados, además de del Toro, Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, Greta Gerwig y Jordan Peele.

Las nominaciones de Gerwig y Peele son notables, ya que la primera se convierte así en la quinta mujer que aspira a esta estatuilla, mientras que el segundo es el quinto cineasta negro nominado.

Otra de las novedades de este año es que por primera vez en los 90 años de los premios una mujer opta a la estatuilla de mejor fotografía: Rachel Morrison derribó esa barrera gracias a su trabajo en “Mudbound”.

Este año los Óscar —al igual que pasó en los Globos de Oro y los SAG— estarán marcados por el escándalo de abusos sexuales que estalló en octubre en torno al productor Harvey Weinstein. Se esperan muchos discursos entorno al tema, así como acciones en apoyo a las mujeres que han hecho denuncias.

En este sentido, James Franco, que se alzó con el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical quedó fuera de las nominaciones por “The Disaster Artist”. El actor ha sido acusado por cinco mujeres de abuso de poder. “The Disaster Artist” solo competirá a mejor guion adaptado.

Otra de las consecuencias más llamativas por el momento que vive Hollywood es la nominación de Christopher Plummer como mejor actor de reparto por “All the Money in The World”, tras sustituir a Kevin Spacey.