Guillermo y Less, decididos a triunfar

Con una propuesta musical de vallenato, balada romántica y tropi-pop, el dúo salvadoreño Guillermo Lenchoni y Less Rivas (mejor conocidos como Guillermo y Less) se encargará de calentar los ánimos del público antes que salga al escenario Ha*Ash.

“Nosotros siempre preparamos y damos todo en el escenario. No dejamos nada al azar. Lo que sí pueden esperar es un buen show. Vamos a tener bailarinas con nosotros y la interacción con el público no faltará. Creo que se van a divertir bastante”, comentó Guillermo, quien también reveló que durante la presentación interpretarán los seis temas que forman parte de su disco debut titulado “Prohibido amor” (“En esta despedida”, “No estoy segura”, El amor de mi vida”, “Dulce adicción”, “Y me enamoré”, entre otras melodías).

Los integrantes del dueto, que surgió en 2017 a raíz de una presentación, cuenta con más de siete años de trayectoria musical. Guillermo formó parte de la Ópera de El Salvador por varios años y Less se movió con su música en eventos sociales, bares y centros comerciales.

Desde hace varios meses los intérpretes salvadoreños se mueven en una sola dirección: demostrarle al público salvadoreño que aquí hay mucho talento y que no tienen nada que envidiarle a otro país. Según Less, Ha*Ash ha sido una de las más fuertes influencias para su proyecto musical.

“Estamos poniéndole todo el amor a nuestra presentación para darles algo de calidad”, dijo la cantante, señalando que se han preparado con mucha anticipación para este show.