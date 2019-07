Gwen Stefani y Gavin Rossdale, la pareja que una vez fue perfecta

"Lo único que tenés que hacer es escuchar cada canción que escribí, está todo ahí. El desamor es un tema recurrente en mi vida con el que tengo que lidiar desde hace mucho tiempo", dijo Gwen Stefani en una entrevista de radio en SiriusXM, a poco de separarse de Gavin Rossdale .

Esta "mala suerte" parece haberse detenido. Ahora, Gwen está feliz y enamorada del cantante de country Blake Shelton, a quien conoció por ser su compañero de jurado en el programa "The Voice" de la NBC. Pero antes de eso, otros dos músicos le rompieron el corazón y de eso va la historia.

El primer desencanto que vivió la cantante de No Doubt la llevó a componer el tema más famoso de la banda, "Don’t Speak", a propósito de su historia frustrada con un miembro de la banda. Antes de Gavin, Gwen se enamoró perdidamente del bajista Tony Kanal, con quien salió durante tres años.

Sin embargo, el gran amor, el que parecía el más largo entre dos miembros de la industria musical, todavía no había llegado. Fue el británico Gavin Rossdale el que se puso a Gwen entre ceja y ceja. Según ha contado la cantante, el rockero la "acosó" hasta conquistarla. "La primera vez que lo vi y pude hablar con él me quedé impresionada. Era completamente diferente. En aquella época yo estaba atravesando una etapa muy rebelde porque me sentía rechazada. De alguna forma él se las arregló para conseguir mi número de teléfono y eso fue todo. Creo que podría decirse que me acosó. Yo tenía solo 26 años, solo había tenido una relación seria en mi vida. Todavía vivía en casa de mis padres cuando conocí a Gavin", contó a Howard Stern.

El romance entre Stefani y Rossdale empezó en 1995, luego de que No Doubt fuera telonera de Bush en el festival para la emisora de radio KROQ en el Anfiteatro Universal de Los Ángeles. Tras compartir ese momento, Gavin se obsesionó y hasta organizó una fiesta solo para volver a verla. Esa misma noche se besaron por primera vez y nunca más se separaron: después de siete años de noviazgo, el 14 de septiembre de 2002 decidieron casarse.

Altibajos y el fin

Tras superar la fuerte crisis que conllevó la aparición de una hija no reconocida de Gavin (que nació en 1989, fruto de su relación con la modelo, diseñadora y excantante Pearl Lowe), Daisy Lowe, Gwen pudo hacer realidad uno de sus sueños: empezar su familia. En diciembre de 2005, en medio de un recital, Stefani anunció que estaba en la dulce espera. "¡Por favor! ¡Canten más fuerte para que mi bebé nos oiga!" En 2006 nació Kingston McGregor en Los Ángeles. Dos años después, Zuma Nesta Rock y, en 2014, cuando ella tenía 44 años, se sumó a la familia Apollo Bowie Flynn.

La vida de Gwen y Gavin parecía perfecta. Pero el cuento de hadas no duraría mucho más... "Aunque ambos hemos llegado a la decisión consensuada de que ya no seremos socios en un matrimonio, seguiremos siendo socios como padres y estamos comprometidos a criar juntos a nuestros tres hijos en un ambiente feliz y sano. Para ello, solicitamos que la prensa respete nuestra intimidad en estos momentos", anunciaron en 2015, después de 13 años de relación. Stefani hablaba de "diferencias irreconciliables".

Si bien en un principio ambos decidieron mantener los motivos de la separación puertas para adentro, más tarde llegaron los primeros rumores y la verdad terminó saliendo a la luz: Gavin había engañado a Gwen con la niñera durante más de tres años. No solo eso, sino que la "nanny", Mindy Mann, tenía un increíble parecido físico con la cantante, a quien llegó a imitarle desde el peinado hasta la forma de vestir.

Los detalles del caso siguieron apareciendo, Gwen se había desayunado de la infidelidad a través del iPad de sus niños, donde estaban almacenadas una serie de imágenes subidas de tono que había intercambiado su marido con la chica que cuidaba a sus hijos.

En diálogo con LA NACIÓN, Gavin, quien visitó la Argentina meses después para dar un concierto con Bush, habló de cómo quedaron las cosas con Gwen después de todo aquello. Ante la pregunta sobre si tiene una buena relación con su ex, contestó: "Oh... no, no, no". Y agregó: "Estamos en el lugar en el que ella quiere que estemos. Ya está. Lo que es más importante es que tengo mucho respeto por ella por ser la madre de mis hijos. Solo me interesan mis hijos y cantar, tocar, hacer ‘shows’ y discos y que todo salga bien. Estoy lleno con estas cosas: hijos y trabajo es igual a felicidad".

Por su parte, Gwen pareció resolver el duelo más velozmente. "Mis sueños se hicieron añicos. Todo lo que quise en mi vida era tener bebés, casarme, al igual que mis papás. Entonces, recuerdo que pensé: ‘Tiene que haber una razón para todo esto’. Por supuesto que pasé por la autocompasión del ‘¿por qué a mí?’ y el sentir lástima por uno mismo. Pero entonces empecé a entender: ‘Esto me pasó a mí ya y haré algo bueno de todo esto’", se dijo.

años juntos estuvo la pareja, 13 de estos en matrimonio.

fue el año en que la exintegrante de No Doubt se divorció. Blake Shelton también se divorció en ese mismo año.

En ese año conoció a Blake. El romance se hizo oficial tres meses después del divorcio de Gwen.