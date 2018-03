Gwyneth Paltrow con escandalosos consejos sexuales

Lee también

Esta semana la actriz y modelo Gwyneth Paltrow incluyó en su repertorio de temas de intimidad uno de los más picantes y es nada menos que el sexo anal. Tema que le ha traído, como consecuencia, muchas críticas.En efecto dio consejos sobre la práctica de sexo anal en su sitio web Goop y algunos se escandalizaron. La estrella de 44 años compartió datos que tiene a su alcance sobre esta practica y además habló de las bondades que ofrece. “Hay algunas parejas que disfrutan del sexo anal mucho, tal vez el 10% y el 15% de todas las parejas heterosexuales”, escribió.No brindó su opinión sola, incluyó la valoración del experto Paul Johannides quien da pautas sobre cómo hacer que este tipo de experiencia sexual sea sana y cómoda. “Una de las primeras cosas que una mujer o un hombre tiene que hacer es enseñar a sus músculos del esfínter a relajarse lo suficiente para que un pene puede abrir sus puertas.Esto requiere de mucha práctica”, se lee en el sitio. “Si el sexo anal te excita, no estás solo”, indicó la actriz que a su vez recomendó si las parejas no tienen suficiente confianza y comunicación lo mejor es no practicarlo.