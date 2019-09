HBO anuncia un nuevo documental sobre el "11 S"

Para conmemorar el 18 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, HBO estrenará el documental "In the Shadow of the Towers: Stuyvesant High on 9/11", el miércoles 11 de septiembre a las 9 de la noche exclusivamente por HBO y HBO Go.

El documental muestra los ataques terroristas a través de la experiencia de exalumnos de la Stuyvesant High School, ubicada a cuatro cuadras de las Torres Gemelas, enfocándose en sus sentimientos y cómo los atentados condicionaron sus vidas y los sueños para su país, y como siguen influyendo en su actualidad. Los ocho alumnos que participan en el documental describen el caos del día en que vieron como los aviones se estrellaban contra las torres.