HBO Max llega a Latinoamérica

Lo que muchos estaban esperando ya es una realidad, y es que la plataforma streaming de HBO Max llega este día a El Salvador y a 38 países más en Latinoamérica con una serie de contenidos que van desde el drama a la comedia y desde el suspenso a la animación.

La programación es muy amplia e incluye títulos de grandes franquicias como Harry Potter, las películas basadas en los exitosos libros de la británica J. K. Rowling; además, se podrá disfrutar de las trilogías completas como la de "El señor de los anillos" y "Matrix" y otras más.

Por supuesto, clásicos del cine no podrán faltar como "El mago de Oz", "Casablanca", y "Cantando bajo la lluvia", y por si fuera poco el universo de DC también estará presente con cintas como "La Liga De La Justicia", "Mujer Maravilla 1984", "Guasón", "Superman & Lois", y la serie "Doom Patrol".

Y si eres de los que disfrutan de las sitcom que han marcado un antes y un después en el mundo del entretenimiento, esto seguramente te interesará, pues HBO Max trae en exclusiva títulos icónicos como "Friends", "The Big Bang Theory" y series originales de HBO como "Los Soprano", "Game of Thrones", y "Sex and the city".

Pero las sorpresas no terminan aquí, ya que estará disponible en la parrilla de programación películas como "Space Jam: Una Nueva Era", protagonizada por LeBron James; "El Escuadrón Suicida", con Margot Robbie y John Cena; "Dune", dirigida por Denis Villeneuve; y otras más que llegarán 35 días después de su estreno en las salas de cine, y como un beneficio extra no tendrá ningún costo adicional.

Según un comunicado de prensa oficial emitido por HBO Max, también estarán disponibles películas que recientemente se han estrenado como "Tom y Jerry", "Mortal Kombat", "Judas y el Mesías Negro", y "Godzilla Vs. Kong".

APUESTA REGIONAL

Una de los principales enfoques de la cadena internacional es producir contenido local, es decir que Latinoamérica será el escenario en el que se filmarán diversidad de producciones que se estrenarán en la plataforma.

De acuerdo con información oficial, se tiene previsto que en los próximos 2 años se desarrollen más de 100 contenidos en la región, de las cuales 33 ya se encuentran en producción y que llegarán de manera exclusiva a HBO Max bajo la marca Max Originals.

Por el momento se conoce que se estrenarán "Pop Divas", la competición por la corona del género pop; la serie documental "PCC Poder Secreto", el show de astrología "JORNADA ASTRAL"; la competencia entre los mejores estilistas, "The Cut"; la serie "Las Bravas", y otros.