HBO con programación especial por el Día Internacional de la Mujer

Durante el Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy, HBO, HBO Signature, HBO Plus, MAX y HBO GO estarán transmitiendo contenido especial. La programación está dedicada a la valentía y determinación de mujeres alrededor del mundo que luchan.

La selección de contenidos originales y exclusivos incluye series, películas, documentales y stand ups.

En HBO, por ejemplo, habrá una maratón de la miniserie "Big Little Lies" (de 5:20 a 11:50 p. m.), en la que se discute sobre el acoso y la violencia doméstica, así como el silencio en torno a estos conflictos.

HBO Signature tendrá series, películas y documentales originales de HBO basados personajes femeninos. Entre estos estará la serie "Girls" (10:45 a. m.), la película"Ángeles con garras de acero" (11:15 a.m.) y el documental "Con respecto a Susan Sontag" (1:25 p.m.).

Susan Sontag (1933-2004) fue una de las pensadoras más influyentes y provocadoras del siglo XX, ícono de la literatura, la política y el feminismo de su generación. Foto: Cortesía.

HBO Plus trae tres especiales de stand up: "Amy Schumer: live at the Apollo" (9 p.m.), "Michelle Wolf, nice lady"" (10 p.m.) y "Whitney Cummings: i'm your girlfriend" (11 p.m.).

En el caso de MAX, traen siete películas bajo el lema #MirateAdmirate: "Confirmación" (12:10 p.m.), "Reina del Katwe" (2:05 p.m.), "Testamento de juventud" (4:15 p.m.), "Rara" (6:30 p.m.), "Negación" (8:05 p.m.) "Invisible: la historia de las hermanas Bronte" (10 p.m.), "Christine" (12 m.n).

Para cerrar, HBO Go tendrá una colección dedicada a la fecha. Entre ellas estará "Bessie", donde Queen Latifah encarna la legendaria cantante de blues Bessie Smith; "Ladrones de la fama", dirigida por Sofía Coppola; y "Hasta que el cuerpo aguante", dirigida por por Lucia Aniello.

Otros proyectos de GO serán "El maestro del dinero", "Madre muerta y querida", "Historias del Departamento de Bomberos de NY", "Aborto: testimonio de mujeres", "Luces brillantes: con Debbie Reynolds y Carrie Fisher", "El bebé de Bridget Jones", "La elegida", "La señorita Julia", "Mujeres del siglo XX", "Ciertas mujeres", "Julieta", "Mi nombre es Doris", "La chica del casillero" y "La visita del rey".