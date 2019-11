HBO viene recargado para el 2020

En 2020 se estrenarán -en HBO- nuevas producciones originales, se continuará con exitosas series y algunos de los principales títulos de Hollywood se verán en la TV. Novedades como "The outsider", con Jason Bateman; "The undoing", que presenta a Nicole Kidman y Hugh Grant; "I know this much is true", estelarizada por Mark Ruffalo y "Avenue Five", con Hugh Laurie, son parte del menú.

Entretanto, producciones latinoamericanas como "Chumel" arribarán a su quinta temporada; mientras que se estrenarán "Entre hombres", una mini serie argentina; la brasileña "Todxs nosotrxs", de temática LGBTQIA+; así como la producción española "Patria" y la colombiana "Mil colmillos". El año también traerá las nuevas temporadas de "Westworld" e "Insecure", y grandes estrenos de cine 2019 como "Joker", "It 2", solo por mencionar algunos.

Un refuerzo al compromiso de HBO con su público será el "rebranding" (cambio de marca) de los canales MAX, que a partir del primer trimestre se integrarán a la marca HBO. "El 2020 será un año en el que nos concentraremos aún más en las experiencias de los suscriptores", dijo Gustavo Grossmann, vicepresidente corporativo de HBO.

Nuevas series

The outsider

Basada en el libro El Visitante de Stephen King y producida y protagonizada por Jason Bateman y Ben Mendelsohn, la serie explora la investigación sobre el terrible asesinato de un niño y la fuerza misteriosa que se encuentra alrededor del caso. El estreno será el 12 de enero por HBO y HBO GO.

The undoing

Protagonizada por Nicole Kidman (“Big little lies”) y escrita por David E. Kelly, la serie se concentra en la vida de la terapeuta Grace Sachs (Kidman), que sufre un giro repentino después de una inesperada muerte violenta. El reparto también cuenta con Hugh Grant y Donald Sutherland.

Entre hombres

La nueva miniserie argentina ambientada en Buenos Aires en los años 90 mostrará el submundo del crimen en una época considerada la más sombría en la historia de la policía local, en un marco donde la división social toma protagonismo. La trama está basada en la novela de culto de Germán Maggiori y el elenco está encabezado por Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi.

Patria

La historia transcurre a lo largo de tres décadas en Euskadi, el País Vasco. A través de sus protagonistas –dos familias divididas por las consecuencias del terrorismo –la serie nos habla sobre cómo vive la gente corriente en el contexto de un conflicto que, pese a ser local, tiene numerosos elementos comunes con cualquier enfrentamiento en muchos lugares del mundo.

Perry Mason

Con la producción ejecutiva de Robert Downey Jr. y protagonizada por Mathew Rhys, la serie toma lugar en Los Ángeles en 1932, y se enfoca en la historia del origen del famoso abogado de defensa, Perry Mason, basado en los personajes de las novelas de Erle Stanley Gardner.

Nuevas temporadas

Westworld

(tercera temporada) La trama creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy vuelve con nuevos escenarios y novedades en el elenco, como Aaron Paul y Lena Waithe.

Insecure

(cuarta temporada) Aclamada por la crítica, INSECURE vuelve para su cuarta temporada. Protagonizada por la actriz Issa Rae, nominada al Emmy® y al Globo de Oro®, la comedia sigue los nuevos desafíos de las amigas Issa y Molly, quienes enfrentan sus defectos mientras transitan por mundos diferentes y lidian con experiencias cotidianas.

Chumel con Chumel Torres

(quinta temporada) El programa de opinión y análisis político más incisivo de la televisión latinoamericana regresará en 2020. Con su particular estilo, Chumel continuará presentando temas polémicos sobre el acontecer político y social de México y toda América Latina.

Curb your enthusiasm

(décima temporada) Larry David, uno de los responsables de “Seinfeld”, interpreta una versión exagerada y divertida de sí mismo en esta serie que llega a su décimo año.

Películas destacadas

Joker

Señalada como una de las favoritas al Óscar®, la película muestra como el payaso y comediante Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se transforma en uno de los villanos más temidos y peligrosos de Gotham City.

It 2

27 años después de los eventos de IT, el Club de los Perdedores debe reunirse nuevamente para luchar contra el payaso Pennywise (Bill Skarsgärd) y salvar la ciudad de Derry.

Hombres de negro: internacional

Protagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson, el dúo tendrá que viajar alrededor del mundo para solucionar un misterioso asesinato y enfrentar su mayor amenaza hasta hoy: un infiltrado en la organización de los Hombres de Negro.

Jumanji 3

El grupo volvió, pero el juego cambió. Mientras vuelven a Jumanji para rescatar a uno de sus amigos, descubren que nada es como esperaban. El reparto cuenta con grandes nombres como Dwayne “The Rock” Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas.