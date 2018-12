¿Ha vuelto a ser un soltero codiciado?

Desde hace varios meses la joven pareja conformada por Jacob Elordi y Joey King no comparten fotos juntos en sus redes sociales. Los actores, se conocieron durante el rodaje de la película "El stand de los besos" y aunque el noviazgo jamás se formalizó la actriz aseguró que desde un principio supieron que tenían algo muy especial y que se la pasaban bien juntos. Las sospechas de una ruptura rondan desde hace un tiempo, cuando en noviembre el actor dijo que se tomaría un respiro de las redes sociales para dedicarse de lleno al trabajo: "Salud por todo, sean felices", escribió en aquella ocasión. Pero días más tarde King acaparó la atención y despertó sospechas de una separación al decir en Twitter: "Gracias a Dios, tengo a mi perro". Desde septiembre Joey no publica fotografías con su novio cuando antes era una de sus costumbres. Jacob ya no tiene Instagram oficial, pero antes de cerrarlo por completo lo curioso es que primero desactivó los comentarios de su cuenta y días después la cuenta desapareció.

