“Había una vez en Hollywood” de Tarantino llega a Netflix

Tras éxitos como “Pulp Fiction”, “Kill Bill” y “Inglourious Basterds”, la novena película escrita y dirigida por Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood” (Once Upon a Time in Hollywood) llega finalmente a Netflix el jueves 30 de junio.





El film sigue la vida del actor de Hollywood Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), y la de su doble de acción, Cliff Booth (Brad Pitt) en los años 60. De manera paralela, se narran fragmentos de la vida de la actriz Sharon Tate (Margot Robbie) y de los miembros del culto llamado “Familia Manson”, liderado por Charles Manson.

"Había una vez en Hollywood" incluye un reparto de estrellas como Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern y Al Pacino, que interpretan personajes del cine clásico de la Era Dorada de Hollywood de los años 60.

La película tuvo 10 nominaciones a los premios Óscar, y ganó en las categorías de Mejor diseño de producción y Mejor actor de reparto para Brad Pitt.