El pasado 6 de febrero, el payaso “Chimbombín”, uno de los cómicos más reconocidos de El Salvador reportó a través de sus redes sociales que se encontraba hospitalizado.

Inicialmente, Douglas Hernández Fajardo (nombre del artista), fue ingresado por una peritonitis (cuando se revienta el apéndice) y operado de emergencia en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de la Zacamil.

De acuerdo a Hernández Fajardo luego de la cirugía se le comunicó la gravedad de la enfermedad que sufrió y también que en los exámenes se le había detectado diábetes, algo que desconocía.

Este día, “Chimbombín” comentó sobre su estado de salud a LA PRENSA GRÁFICA: “Estamos en el proceso, en recuperación. Asisto al ISSS de la Zacamil a hacerme chequeos médidos y curaciones, me detectaron diabetes y vamos saliendo adelante”.

El artista salvadoreño Douglas Hernández Fajardo, mejor conocido como "Chimbombín" mantiene el buen humor tras la operación de peritonitis que sufrió el 6 de febrero. /Cortesía

“Cuando se le explota a uno la apéndice se le hace una peritonitis que me contaminó parte de mis órganos. Dios tiene un propósito para mí y no me morí”, agregó.

"Chimbombín" agradeció por las visitas que ha recibido durante este proceso médico. /Cortesía

“Gloria y honra a Dios y a mi familia y amigos que siempre han estado pendientes de mí. Habrá ‘Chimbombín’ para rato, espero al salir de esto volver a la normalidad”, finalizó.

"Chimbombín" durante una entrevista en televisión. /Cortesía

Chimbombín suma 20 años de trayectoria en diferentes canales de televisión nacional.