Hacen realidad el milagro de amor

Lee también

El pueblo salvadoreño demostró una vez más que no hay meta que no se logre, cuando se unen de corazón. De esta forma, la Teletón volvió a conquistar la meta ($1,882,471 recaudó) y seguirá apoyando a muchos niños, jóvenes y adultos que llegan a los tres centros de rehabilitación (Merliot, San Vicente y Sonsonate), que tiene el país en la actualidad.San Salvador All Star, acompañados de Alex Oviedo, brindaron la dosis tropical de la noche y entre trompetas, el baile y luces de todos colores enamoraron al público salvadoreño con sus melodías. “Cúrame” fue el segundo tema que cantaron durante su participación en el escenario.Otros artistas que apoyaron el cierre de la Teletón fueron los mexicanos Mi Stereo. Ellos saltaron al escenario a las 8 de la noche y cantaron el tema “Qué le pasa a Lupita” (canción mezcla entre reguetón y mambo). El tema fue tan pegajoso que muchas personas del público, al oír el ritmo, se pusieron a bailar. Asimismo, la artista mexicana Maribel Guardia compartió algunas de sus canciones con el público. “Los niños son el futuro de la sociedad, hay que darles amor. Que Dios bendiga a El Salvador, un país tan bello. Lo amo”, dijo al final de su presentación.Los favoritosUno de los artistas más esperados de la noche fue Danny Fonaris. El artista puertorriqueño interpretó sus dos temas más conocidos (“Si no me quieres” y “Anillos de Saturno”). Por su parte, Alejandro González se robó los gritos y besos de sus fans con la canción “Le hace falta un beso”, la cual cantó al final de la noche en el escenario.