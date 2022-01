Hallan muerto al hijo del actor Michael Madsen y ahijado de Quentin Tarantino

Hudson Madsen, el hijo del actor Michael Madsen, murió a los 26 años en la isla Oahu, en Hawaii. Según revelaron fuentes policiales a The Sun, el joven se habría quitado la vida.

El citado medio informa que Hudson fue encontrado muerto por una herida de bala. “Puedo confirmar que Hudson Lee Madsen, de 26 años, murió por una herida de bala en la cabeza en un presunto suicidio en la isla de Oahu”, dijo un representante del Departamento del Médico Forense en Honolulu.

Hudson era el ahijado de Quentin Tarantino. Michael, de 64 años, y Tarantino, de 58, trabajaron juntos en varias películas, entre ellas: "Perros de la calle" y "Kill Bill" I y II. En tanto, el actor también es padre de Calvin, de 25 años, y Luke, de 16, fruto de su relación con la actriz DeAnna Madsen; y de Christian, de 31, y Max, de 27, fruto de su matrimonio con Jeannine Bisignano.

La vida de Madsen, nativo de Chicago, fue contada en "American Badass: A Michael Madsen Retrospective", film autobiográfico lanzado en 2021 por Playmaker Pictures. En el mismo aparecen Tarantino, John Travolta y Daryl Hannah, entre otros.

Esposo y soldado

Hudson estaba casado con Carlie, con quien vivía en Wahiawa, en Hawaii. El perfil de Facebook del joven lo mostraba junto a su mujer. Según lo que arrojan las fotos publicadas en sus redes sociales, el hijo del actor fue parte del ejército de los Estados Unidos y pasó un tiempo en Afganistán. Una fuente le dijo a The Sun que la madre de Hudson, DeAnna, de 61 años, viajaría a Hawaii para estar con su nuera y llevar adelante los trámites necesarios.

Carlie publicó una foto en Instagram la semana pasada agradeciendo a su esposo Hudson por ayudarla en su recuperación después de una cirugía. Escribió: “¡Solo quiero saludar a mi increíble esposo! Ayer me operaron para extirpar un tumor de uno de mis pechos y fue y ha sido tan paciente durante todo este proceso! Ayer estuvimos en el hospital durante aproximadamente 7 horas y, mientras estaba en cirugía, fue a Target y me consiguió flores, pijamas cómodas, mi dulce favorito y una tarjeta. ¡También ha sido increíble al ayudarme con mi recuperación y estoy muy agradecida!”.

En la cuenta de Carlie hay varias de imágenes junto a Hudson e incluso una publicación donde felicita a su marido por haber terminado su entrenamiento.

Hudson y Carlie cumplirían cuatro años de casados en 2022. “No puedo creer que ya hayan pasado 3 años desde que nos casamos. El tiempo ha pasado tan rápido. En estos últimos 3 años nos hemos mudado más de lo que una persona debería, adoptamos 3 perros y estoy bastante segura de que pasamos tanto tiempo separados como juntos, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Eres mi persona favorita y las palabras no pueden explicar lo agradecida que estoy de tenerte y lo mucho que te amo. ¡Feliz aniversario! Te amo”, escribía la joven un año atrás junto a una tierna selección de imágenes donde se los ve juntos.

Antes, había subido otra imagen donde compartía el momento en que su novio le pedía matrimonio. “Hoy hace tres años, Hudson me pidió que me casara con él. No podría estar más feliz de ser tu esposa. Además, ¡Feliz día de los Veteranos! ¡Estoy tan orgullosa de todo lo que haces y de todo lo que has logrado! ¡Y feliz día de los veteranos a todos los veteranos! Hacen lo máximo por este país y muchas veces pasa desapercibido”, escribió Carlie reconociendo la labor de su pareja en el ejército.