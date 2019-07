Halle Bailey La sirenita que hace historia

Una confirmación que tomó por sorpresa. Fieles seguidores de los clásicos animados de Disney mostraron su apoyo o descontento con la nueva decisión de la compañía. Esta será la primera vez que una actriz de origen afroamericano encarnará a Ariel, la princesa de tez blanca y cabellera pelirroja.

El personaje se dio a conocer en la cinta animada "La sirenita" de 1989, original de Disney. Fue esta misma casa la que por medio de un comunicado reveló que Halle Bailey fue contratada para estelarizar el "live action". La noticia asombró, pues la fábrica de animación no suele contratar a actrices negras para el papel de princesas, detalló El País, de España.

Romper los esquemas

Disney parece que está siendo más flexible respecto a sus propias creaciones. El año pasado una controversia similar se originó después de que se anunciara que la actriz Naomi Scott iba a ser Jasmine para el "remake" de "Aladdín", debido a que tiene la tez blanca y no es árabe.

Igualmente en 1997 se contrató a la cantante Brandy Norwood –hermana del rapero Snoop Dogg– como "Cenicienta".

De esta manera, Halle Bailey está por sumergirse bajo el mar. La integrante del dúo de hermanas Chloe x Halle dará vida a Ariel en la próxima adaptación de "The Little Mermaid" ("La sirenita"), aunque se desconocen más detalles, como por ejemplo si mantendrá su color de cabello natural o lo pintará de rojo para el personaje. "Un sueño hecho realidad", dijo la actriz tras haber sido seleccionada.

La versión con actores reales incluirá también canciones originales de la exitosa cinta animada –como "Under the Sea", "Part of Your World" y "Kiss the Girl"– y nuevos temas del compositor original Alan Menken y el creador de "Hamilton", Lin-Manuel Miranda, se confirmó.

Bailey estará acompañada por Jacob Tremblay y Awkwafina en el filme dirigido por Rob Marshall, cuyos créditos más recientes incluyen "Mary Poppins Returns" ("El regreso de Mary Poppins").

Marshall, al respecto, dijo que Bailey "posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una voz gloriosa, todas cualidades intrínsecas necesarias para interpretar este emblemático papel". No fue la única que aspiraba a este papel: "Fue una amplia búsqueda", agregó el cineasta.

Antecedentes en la escena

Bailey, de 19 años, no saltó sola a la fama. Lo hizo de la mano de su hermana Chloe. Ellas en 2012 llamaron la atención cuando ganaron el concurso "Next Big Thing" de Radio Disney. Concursaron como dúo.

Luego, al descubrir que sus voces provocaban la armonía ideal, siguieron cantando. En 2013 interpretaron su versión de "Pretty Hurts" de Beyoncé y este llegó a oídos de la artista, quien no dudó en ser su madrina bajo su sello Parkwood Entertainment. Posteriormente ella las invitó a que la acompañaran en su gira "The Formation World Tour" de 2016. Fueron las teloneras de su "show".

Las hermanas fueron nominadas al Grammy como mejor artista revelación el año pasado con su álbum "The Kids Are Alright".

En cuando a la interpretación, también tiene sus tablas. El año pasado apareció de manera recurrente en la serie "Grown-ish", un "spin-off" de la exitosa comedia "Black-ish".